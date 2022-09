Bakan Ersoy: Öncelikli hedef maksimum sayıda insanımızı kültür ve sanatla buluşturmak

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin maliyetine ilişkin, "Burada maliyet odaklı çalışmıyoruz açıkçası. Bizim öncelikli hedefimiz maksimum sayıda insanımızı kültür ve sanatla buluşturmak. Kaynak sıkıntımız yok. Biliyorsunuz; Turizm Bakanlığı, turizmden de çok ciddi gelir elde ediyor. Turizmden elde ettiğimiz gelirin bir kısmını çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Ekim'de başlayacak 'Başkent Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da düzenlenen tanıtım programına katıldı. Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen etkinliklere değinen Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivallerimiz dahilinde bu yıl 5 ilimizde birden; çok daha kapsayıcı, çok daha yaygın etkinliklerimizle vatandaşlarımıza benzersiz bir kültür sanat deneyimi yaşatıyoruz. Çanakkale'de 16-25 Eylül arasında düzenlediğimiz Troya Kültür Yolu Festivalimizi başarıyla tamamladık, Konya Mistik Müzik Festivalimiz de 22 Eylül'de başladı, 30 Eylül’e kadar devam edecek" diye konuştu.



'GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİMİZİ DE ORTAYA KOYACAĞIZ'



Bakan Ersoy, uluslararası restoran değerlendirme sistemi 'Michelin Rehberi'nin İstanbul'a özel hazırladığı seçki hakkında, "Bu arada bir parantez açarak söylemek isterim ki Michelin Rehberi'nin İstanbul'a özel olarak hazırladığı seçki de İstanbul'daki festivalimizin sürdüğü tarihte, yani 11 Ekim'de törenle açıklanacak. Sonuçları bizler de heyecanla bekliyoruz. Bu yılki festivallerde, gastronomi alanında da değişik etkinliklerle ülkemizin bu konudaki zenginliğini ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.



'5 BİNE YAKIN SANATÇI YER ALACAK'



Bakan Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin ise Ulus ve çevresinde gerçekleşeceğine işaret ederek şöyle konuştu:



"Başkent Kültür Yolu Festivalimiz, Ankara kadar köklü bir geçmişe sahip olan Ulus semti ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanları içine alan 4,7 kilometrelik bir güzergah üzerindeki 70 farklı noktada gerçekleşecek. Festival, 500'den fazla etkinlikle Ankaralıları ve çevre illerdeki sanatseverleri, 5 bine yakın sanatçı ile buluşturacak. Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, Süper Star Ajda Pekkan'dan dünyaca ünlü yıldız sanatçı Yusuf İslam'a, Fado şarkılarını tüm dünyaya ulaştıran Mariza'dan Emel Sayın'a kadar birbirinden değerli sanatçıların konserine ev sahipliği yapacak. CSO ve Devlet Çoksesli Korosu, Alman besteci Carl Orff'un ölümsüz eseri 'Carmina Burana' konseriyle sanatseverlerle buluşacak. Festival bünyesinde Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı, bin seğmenin katılımıyla gerçekleşecek seğmen alayı ile kutlanacak."



'HEDEFİMİZ, FESTİVALLERİ YAYGINLAŞTIRMAK'



Festivallerin kapsamının genişleyeceğine de değinen Ersoy, "Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivallerimiz sürerken, bu coşkuya 8-16 Ekim arasında Diyarbakır da katılacak. Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali, 2 binden fazla sanatçının katılımıyla, 500'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu vesile ile şimdiden müjdesini vermek isterim ki gelecek yıl mart ayında, İzmir'de bulunan tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'nı bir kültür ve sanat kompleksine dönüştürmüş olarak hizmete açacak ve ardından da nisan ayında festivallerimizin kapsamına İzmir’imizi de ekleyeceğiz. Ayrıca Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nı ve Gaziantep Gastronomi Festivali'ni de yine Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alacağız. Bunları eklediğimiz zaman 8 şehre ulaşmış olacağız önümüzdeki sene; ama 1, 2 şehir daha ekleyeceğiz. Önümüzdeki sene hedefimiz 10 şehir olacak. Hedefimiz bu, ülkemizdeki her vatandaşımızın kültür zenginliklerine erişmesi için çalışıyoruz. Hedefimiz, festivallerimizi herkese ulaşacak şekilde yaygınlaştırmak. Festivallerimiz kapsamında ücretli etkinliklerimiz de var; ama etkinliklerin çoğu tamamen ücretsiz ve halka açık" dedi.



'KAYNAK SIKINTIMIZ YOK'



Bakan Ersoy, festivallerin maliyeti hakkında şu değerlendirmede bulundu:



"Burada maliyet odaklı çalışmıyoruz açıkçası. Bizim öncelikli hedefimiz maksimum sayıda insanımızı kültür ve sanatla buluşturmak. Kaynak sıkıntımız yok. Biliyorsunuz, Turizm Bakanlığı turizmden de çok ciddi gelir elde ediyor. Turizmden elde ettiğimiz gelirin bir kısmını çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Kültür ve sanatta markalaştığınız zaman turizm açısından rakiplerinizle pozitif şekilde ayrışıyorsunuz. Kültür ve sanat etkinlikleriniz sizin turizminizi de cazibe noktası haline getiriyor. Onlar sizi markalaştırıyor, siz markalaştıkça da daha fazla turizm geliri elde ediyorsunuz."



Avrupa'daki doğal gaz sorununun Türkiye'ye gelen turist sayısına etki edip etmeyeceği sorusuna ise Bakan Ersoy, "Bunlar magazin haberleri. Bizim için önemli olan; siz turist elde etmek istiyorsanız 2 tane sırrı var bunun. Bir tanesi; çok yoğun tanıtım yapacaksınız, 2'ncisi gelen turiste çok iyi hizmet vermek. Bu ikisini gerçekleştirdiğiniz sürece gelen turist her geçen sene artar" diye konuştu.



Rus ödeme sistemi 'Mir' hakkında ilgili devlet kurumlarının çalıştığını söyleyen Ersoy, Rus turistin nakit getirme konusunda bir sıkıntısı olmadığını, Rus turistin nakit harcama da yapabildiğini ifade etti. Turizm verileri hakkında ise Ersoy, "Daha önce 42 milyon olan turist sayımızı 47 milyon olarak revize ettik. Şu an rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. İnşallah bu hedefi de yıl sonuna doğru yukarı doğru revize edeceğimizi düşünüyorum" görüşlerini paylaştı.