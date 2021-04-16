Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1410
ALTIN
462.732
DOLAR
8.0675
STERLİN
11.1078
EURO
9.6668
İstanbul Kültür Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 27...
Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet- Devret kapsamında kiraya verilecek
Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet-...
Sayıştay Başkanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Sayıştay Başkanlığı 7 sözleşmeli...
Ünlü Gazeteci Acısını Binlere İlham Veren Kitap Serisine Dönüştürdü
Ünlü Gazeteci Acısını Binlere İlham...
İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 87...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Ersoy 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı. Müzeyi gezdikten sonra açıklama yapan Bakan Ersoy, "Daha önce Topkapı Sarayı envanterinde bulunan eserleri burada sergiliyoruz. Ücretsiz olarak sergilenecek. Ramazan boyunca herkesin fırsat buldukça gün içinde gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

16 Nisan 2021 Cuma 15:04
3 Okunma
Bakan Ersoy 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde yer alan 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı. 150 eserin sergilendiği açılışta Bakan Ersoy'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Açılışta sergiyi gezen Bakan Ersoy, 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan eserler hakkında bilgi aldı.

"İLK TÜRKÇE YAZILMIŞ OLAN 1333 TARİHLİ KURAN-I KERİM BURADA"

İnanç ve Sanat sergisini gezdikten sonra konuşan Bakan Ersoy, 'Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde İnanç ve Sanat temalı bir sergimiz var. 5 ana temadan oluşuyor. Kuran-ı Kerim, peygamberimiz, ibadet, dua ve medeniyet üzerine. Ayrıca bir alt teması da var. Şam evrakları ile ilgili. Çok değerli eserler var. Daha önce Topkapı Sarayı envanterinde bulunan eserleri burada sergiliyoruz. Hem Hz. Ali hem de Hz. Osman'a izah edilen Kuran-ı Kerim'ler burada. İlk Türkçe yazılmış olan 1333 tarihli Kuran-ı Kerim burada. Orijinal Kuran'ı Kerim'in bazı sayfaları, mısraları, yazmaları burada" ifadelerini kullandı.


"ÜCRETSİZ OLARAK SERGİLENECEK"

'İnanç ve Sanat Sergisi'nin çok değerli bir sergi olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Temmuz sonuna kadar burada sergilenecek. Ramazan ayı ile birlikte çok uyumlu oldu. Çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ramazan boyunca herkesin fırsat buldukça gün içinde gelmelerini tavsiye ediyorum. Sabah 09.30'dan akşam 17.30'a kadar pazartesi günleri hariç ziyaretçilere açık olacak. Ücretsiz olarak sergilenecek" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoyİnanç Ve SanatSergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASIR'DAN ‘YALNIZLIK YARDAN’A KLİP MÜJDESİ
ASIR'DAN ‘YALNIZLIK YARDAN’A KLİP MÜJDESİ
TEOMAN ‘GECENİN SONUNA YOLCULUK’ ALBÜMÜNÜ YAYINLADI
TEOMAN ‘GECENİN SONUNA YOLCULUK’ ALBÜMÜNÜ YAYINLADI
‘SEN HİÇ ATEŞBÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ?’ SİNEMAYA UYARLANDI
‘SEN HİÇ ATEŞBÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ?’ SİNEMAYA UYARLANDI
‘YEŞİL Mİ BURSA?’ FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLANDI
‘YEŞİL Mİ BURSA?’ FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLANDI
PENCERENİN YANINDA OTURAN KADIN
PENCERENİN YANINDA OTURAN KADIN
‘100 YILLIK TÜRKİYE’
‘100 YILLIK TÜRKİYE’
GÖBEKLİTEPE FOTOĞRAFLARI YARIŞTI
GÖBEKLİTEPE FOTOĞRAFLARI YARIŞTI
TÜRK SİNEMASI ABD’DE
TÜRK SİNEMASI ABD’DE
Ünlü Gazeteci Acısını Binlere İlham Veren Kitap Serisine Dönüştürdü
Ünlü Gazeteci Acısını Binlere İlham Veren Kitap Serisine Dönüştürdü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma