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Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama savaş baltası ve topuz yaptı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaptığı Osmanlı kılıçları ile adını duyuran makine imalatçısı Muammer Tural, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hediye edilmek üzere sipariş edilen 2 takım altın kaplama savaş baltası ile topuz yaptı.

17 Aralık 2020 Perşembe 15:05
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Bahçeli ve Aliyev için altın kaplama savaş baltası ve topuz yaptı

BALIKESİR - Burhaniye Sanayi Sitesi'nde makine ve makine parçaları imal eden Muammer Tural, 10 yıl önce başladığı kılıç yapımıyla da adını duyururken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere pek çok devlet büyüğüne yaptığı kılıçları hediye etti. Tural, yaptığı kılıcı 16 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etti. Kanuni kılıcının patentini alan Tural, tarihi diziler nedeniyle artan kılıç talebini karşılamaya çalıştığını söyledi. Son olarak 'Teber' olarak bilinen savaş baltası ile topuz imalatını da başlayan Tural, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'nın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, müteahhit Harun Güngör'ün, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek üzere yaptırdığı altın teber ve topuz yaparak kendilerine teslim ettiğini söyledi.

Kılıçların üzerine değişik ayetler ve isim yazan Muammer Tural, “Makine ve makine parçaları imal ederken, Osmanlı kılıçlarına merak sardım. Osmanlı kılıçlarının birebir orijinallerini yapmaya başladım. Yaptığım kılıçlar beğenildi. Televizyonlardaki tarihi diziler nedeniyle kılıçlara ve diğer savaş aletlerine ilgi çok arttı. Taleplere yetişmekte zorlanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a altın kaplama Kanuni Kılıcı hediye ettim. Başka devlet büyüklerimize ve iş adamlarına kılıçlar hazırladım. Kılıçlara isteğe göre isim de yazıyorum. Son zamlarda teber ve topuz imalatını da başladım. Şu anda iki adet altın teber ve topuz hazırladım. Her ikisini de altın kaplattım. Bunlardan birini bir belediye başkanı sipariş etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e hediye edecek. İkincisini de bir iş adamı sipariş etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye etmek üzere. Ben bunları üretmeyi seviyorum. Tarihi diziler nedeniyle de bu kılıç ve diğer savaş aletlerine ilgi arttı. Siparişlere yetişmeye çalışıyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altın Kaplama Savaş Baltası Ve TopuzDevlet BahçeliAliyev
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