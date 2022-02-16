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BABİL SANAT SEZONA İDDİALI İSİMLER İLE BAŞLIYOR! 

Sanatsal ve kültürel etkinlik alanında gerçekleştirdiği organizasyonlar ile sanatseverleri ünlü isimler ile buluşturan Babil Sanat, Şubat itibarıyla başlayacak olan kültür sanat takvimini açıkladı. 

16 Şubat 2022 Çarşamba 12:13
BABİL SANAT SEZONA İDDİALI İSİMLER İLE BAŞLIYOR! 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Etkinliklerin gerçekleşeceği şehirlerde kültürel ve sanatsal değişimi hedefleyerek yenilikçi bir bakış açısıyla ilerleyen Babil Sanat ekibi, Şubat sonu itibarıyla başlayacağı etkinlik takvimine birbirinden ünlü isimleri ekledi. 

Selda Bağcan ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Kaan Tangöze, Tuğkan ve Grup Abdal gibi isimleri izleyiciyle buluşturacak olan Babil Sanat, 20-21-22 Mayıs tarihinde de büyük bir organizasyonla Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde ilk defa gerçekleşecek bir müzik festivaline imza atarak Babil Fest'i gerçekleştirecek. 

Sezonun ses getirecek büyük etkinliklerinden biri olan Selda Bağcan ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konserinde ise rekor katılım bekleniyor. 

Babil Fest kapsamında festivalde yer alacak isimlerden bazıları ise belli oldu. Emir Can İğrek, Adamlar, Norm Ender, Feridun Düzağaç, Manuş Baba, Sena Şener, Gülçin Ergül, İkilem, Dedublüman ve Tuğkan'ın festival kapsamında sahne alacağını duyuran Babil Sanat, sürpriz diğer büyük isimleri ise kısa bir süre sonra açıklayacak. 

Babil Sanat'ın belli olan etkinlik takvimi; 

25 Şubat Cuma - Tuğkan / Kayseri Erciyes Kültür Merkezi Oditoryum Sahnesi

5 Mart Cumartesi - Kaan Tangöze / Karaman Mehmetbey Üniversitesi Konferans Salonu 

25 Mart Cuma - Grup Abdal / Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum

27 Mayıs Cuma - Selda Bağcan ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası / Kayseri Erciyes Kültür Merkezi Oditoryum Sahne

28 Mayıs Cumartesi -  Selda Bağcan ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası / Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Babil Sanat
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