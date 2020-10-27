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Babalık üzerine sıradışı bir kitap: Bana Hazır Mısın Baba?

Anne ve anne adaylarına yönelik kılavuz niteliğindeki kitaplarıyla tanınan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Şirin Seçkin ile Adli Tıp Uzmanı – Psikanalist Prof. Gökhan Oral’ın babalık üzerine ufuk açıcı kitabı “Bana Hazır mısın Baba” kitapçı raflarında yerini aldı.

27 Ekim 2020 Salı 19:42
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Babalık üzerine sıradışı bir kitap: Bana Hazır Mısın Baba?

İSTANBUL- İçindeki anneliği keşfedemeyen bir erkeğin iyi baba olamayacağına işaret eden Seçkin ve Oral, “Her anne kadınlık becerilerinin yanında içindeki erkeksi özellikleri kullanarak çocuğunun esenliği için yeni görevler üstleniyorsa, her baba da kendi içindeki kadını keşfedip çocuğa yaklaşımında bunu kullanabilmelidir” diyor.

Anne çocuk arasındaki biyolojik ve kadına yüklenen sosyolojik görev, baba ile çocuk arasındaki ilişkinin gölgede kalmasına neden oldu. Buna ek olarak modern zamanlarda evliliğin gerektirdiği sorumluluklardan kaçan erkek ve kadınların artması anne-baba-çocuktan oluşan çekirdek aileyi bozarak daha çok anne-çocuktan oluşan, babanın yer almadığı ikili aile yapısını ortaya çıkardı. Baba işlevinin yokluğu, çocuğun sağlık ve esenlik içinde büyümesini de sekteye uğrattı. Oysa dönüp baktığımızda kitapçı raflarını daha çok anne ve çocukla ilgili kitapların kapladığını, baba ve çocuğa dair kaynakların ise bir elin parmaklarını geçmediğini görüyoruz.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Şirin Seçkin ve Adli Tıp Uzmanı – Psikanalist Prof. Gökhan Oral, bu gerekten hareketle “baba – çocuk” ilişkisini tarihi, sosyolojik, kültürel ve psikolojik olarak ele alan bir kitap kaleme aldı. 30 yılı aşkın süredir çocuk doktorluğu yapan Seçkin ile halihazırda Cerrahpaşa Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı ve Psike İstanbul Başkanlığı görevlerini yürüten Oral’ın “Bana Hazır mısın Baba?” kitabı, baba ve baba adaylarının başucu kitabı olmaya aday.

Dünyada her iki çocuktan biri babasız evde büyüyor

Dünyada her iki çocuktan birinin babasız bir evde büyüdüğü düşünüldüğünde, sorunun büyüklüğüne karşılık baba konusunun yeterince ele alınmadığına işaret eden Dr Şirin Seçkin, “Uygarlıkların devam edebilmesi, topluma uyum sağlayabilme ve neslin devamı için baba işlevinin çok önemli olduğunun altını çizen Seçkin: ‘’Bu kitap klasik ataerkil bir yapıya geri dönülmesini savunmak amacıyla yazılmadı. Baba katılımının artması, babanın çocuğun hayatında daha çok yer alması ve modern baba işlevini geliştirmeye yardım etme amacını taşıyor. Aynı anne gibi baba da çocuğun hayatında çok önemli ve özel bir yer tutar ve bu yer, başka hiçbir şeyle doldurulamaz. Modern yaşamın getirdikleri göz önüne alınarak babalık işlevlerinin yeniden tanımlanması ve babanın farklı görevler üstlenmesi gerekir’’ diyor.

“İçindeki anneliği keşfedemeyen bir erkek iyi baba olamaz’’

Kitabı babalık işlevleri diye adlandırdığımız ve bir çocuğun gelişimi için elzem olan bu rolü üstlenebilme becerisine destek olabileceği umuduyla yazdıklarını belirten Prof Dr. Gökhan Oral ise şunları söylüyor: “Annelik ve babalık görevleri gibi sınırları net çizilmiş listelerin artık günümüzde önemi kalmadı. Her anne tüm kadınlık becerilerinin yanında içindeki erkeksi özellikleri kullanarak çocuğunun esenliği için eril gözüken aktif görevleri yerine getirebileceği gibi baba da kendi içindeki kadını keşfedip çocuğa yaklaşımında bunu kullanabilmelidir. İçindeki kadını yani anneliği keşfedip kullanmadan bir erkeğin iyi bir baba olması çok güçtür.”

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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