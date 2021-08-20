BABALARIN İZİNDE 25 YIL

NEDRET HOTUN

BURSA

Anadolu Rock'ın büyük ustaları Cem Karaca, Moğollar, Erkin Koray gibi birçok isim ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ve o ekolün yolundan ayrılmayan Yırtık Uçurtma, 25 yıllık müzik serüvenlerine birçok albüm, single ve turneyi sığdırırken sevenlerini hiç müziksiz bırakmadılar.

Çeyrek asırdır müzikle uğraşan Yırtık Uçurtma, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de sahne almaya devam ediyor. Uzun müzik kariyerlerini "Uçurtmamız yırtık ama müziğimiz sağlam, her şeye rağmen uçuyoruz." diyerek anlatan grup üyeleri Anadolu Rock tarzının ustalarını anmayı da ihmal etmiyor.

