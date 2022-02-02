BABA KIZ AYNI SAHNEDE

Haber: Nedret Hotun

Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen 50 yıl sonra “Baba–Kız” oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Zaman zaman duygulandıran sahnelerin yaşandığı komedi oyununda, Elif Gezen, Müjdat Gezen'in şiirlerinden bestelediği şarkıları etkileyici yorumu ile seslendiriyor. Müzik sanatçısı kızı Elif Gezen'le ilk kez profesyonel tiyatro sahnesini paylaşan Müjdat Gezen geçtiğimiz günlerde Nilüfer BAOB Sahnesinde izleyicilerle buluştu.

Oyun bir baba ile kızın iki saat karşılıklı oturup geçmişi yâd etmelerinden, “bak şu da olmuştu, bu da olmuştu” diye birbirlerine anılarını anlatmalarından oluşuyor. Her şey son derece sade. Sahnenin ortasında iki koltuk, üzerlerinde tığ işi iki nefis örtü, koltukların ortasında bir sandık, üstünde Müjdat Gezen’in yeri geldiğinde ‘darbuka’ hünerini gösterdiği bir kutu, sahnenin sol ön köşesinde bir mikrofon, sahneye girip evlerindeymiş gibi oturup söyleşen, bizi bu söyleşiye ortak eden bir baba-kız.

“Baba-Kız”ı izleyin; bol bol gülecek, arada bir ağlayacaksınız. Çekinmeyin, sahnedeki baba-kız da gözyaşlarını tutamıyorlar zaman zaman..