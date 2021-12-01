Azmin Zaferi Yelda Seren’den  ‘‘Kadının Gücü’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

3 Aralık günü başlayacak Engelliler Haftası içinde 5 Aralık günü doğum gününde tüm engelli kadınları anmak için ‘‘Kadının Gücü’’ adlı single çıkartarak dijital platformlarda ve You Tube’e kanalında müzikseverler ile buluştu. %81 ağır engelli bir birey olmasına ramen bir kamu kuruluşunda başarılı bir şekilde çalışan bu azmi ile herkese örnek olarak hayata sıkı sıkı sarılan ve bir başarı hikayesinin kahramanı olan Yelda Seren şarkı söylemedeki yeteneğini de Kadının Gücü adlı Single ile ıspat etmiş oldu.

Onlar Başarının Kendisi

Birçok Sosyal Sorumluluk Projesinde gönüllü olarak destek veren Yelda Seren Engelliler haftasına denk gelen bu projesi Stüdyo Lotus Müzik tarafından hazırlanmış, şarkının söz ve müziği ise Tulon Kurter’e ait. Balıkesir Ayvalık doğumlu olan sanatçı konu hakkında; Asıl başarı beden gücü ile değil azim ve hayal etmeyle başlar, bu projeyi yaparken güçlü ekibimin bana çok desteği oldu, beni hayalim olan müzikle beden bulmamı sağladılar. şimdi sırada bana daha önceden gelmiş olan bir film teklifi var onu inceliyorum eğer anlaşabilirsek yakın bir zamanda kamera karşısına da geçebilirim. Ben bu proje ile zor denilen engelli hayatımın nasıl kolaylaştırdığımı göstererek tüm engelli dostlarıma örnek olmak istadim. Aslında onlar başarının kendileliler, beni örnek alsınlar eğer ben başarabildiysem onlarda başarabilirler. Unutmasınlar azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Bana bu yolculukta destek veren başta Ökten Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat Emin Ökten başta olmak üzere bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Dedi