Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,857.40
ALTIN
765.52
DOLAR
13.32
STERLİN
17.82
EURO
15.14
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
Eski Hükümlüler Geçici Olarak İşe Alınacak 
Eski Hükümlüler Geçici Olarak...
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Azmin Zaferi Yelda Seren’den  ‘‘Kadının Gücü’’

01 Aralık 2021 Çarşamba 16:03
2 Okunma
Azmin Zaferi Yelda Seren’den  ‘‘Kadının Gücü’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

3 Aralık günü başlayacak Engelliler Haftası içinde 5 Aralık günü doğum gününde tüm engelli kadınları anmak için ‘‘Kadının Gücü’’ adlı single çıkartarak dijital platformlarda ve You Tube’e kanalında müzikseverler ile buluştu. %81 ağır engelli bir birey olmasına ramen bir kamu kuruluşunda başarılı bir şekilde çalışan bu azmi ile herkese örnek olarak hayata sıkı sıkı sarılan ve bir başarı hikayesinin kahramanı olan Yelda Seren şarkı söylemedeki yeteneğini de Kadının Gücü adlı Single ile ıspat etmiş oldu.

Onlar Başarının Kendisi

Birçok Sosyal Sorumluluk Projesinde gönüllü olarak destek veren Yelda Seren Engelliler haftasına denk gelen bu projesi Stüdyo Lotus Müzik tarafından hazırlanmış, şarkının söz ve müziği ise Tulon Kurter’e ait. Balıkesir Ayvalık doğumlu olan sanatçı konu hakkında; Asıl başarı beden gücü ile değil azim ve hayal etmeyle başlar, bu projeyi yaparken güçlü ekibimin bana çok desteği oldu, beni hayalim olan müzikle beden bulmamı sağladılar. şimdi sırada bana daha önceden gelmiş olan bir film teklifi var onu inceliyorum eğer anlaşabilirsek yakın bir zamanda kamera karşısına da geçebilirim. Ben bu proje ile zor denilen engelli hayatımın nasıl kolaylaştırdığımı göstererek tüm engelli dostlarıma örnek olmak istadim. Aslında onlar başarının kendileliler, beni örnek alsınlar eğer ben başarabildiysem onlarda başarabilirler. Unutmasınlar azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Bana bu yolculukta destek veren başta Ökten Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat Emin Ökten başta olmak üzere bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Dedi

Anahtar Kelimeler:
Azmin Zaferi Yelda Serenden  Kadının Gücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜRKİYE’NİN TEK DÜNYANIN SAYILI FESTİVALLERİNDEN 11. BURSA ULUSLARARASI FOTOĞRAF FESTİVALİ SONA ERDİ
TÜRKİYE’NİN TEK DÜNYANIN SAYILI FESTİVALLERİNDEN 11. BURSA ULUSLARARASI FOTOĞRAF FESTİVALİ SONA ERDİ
Nur Mehmet Munar "Yapımcılar farkındalık yaratmalıdır"
Nur Mehmet Munar "Yapımcılar farkındalık yaratmalıdır"
BANU NOYAN’IN İLK İMZA GÜNÜNDE HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ
BANU NOYAN’IN İLK İMZA GÜNÜNDE HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ
Rec Rocero ve 24 Ayar’ın Avrupa başarısı
Rec Rocero ve 24 Ayar’ın Avrupa başarısı
MASA DERGİ’DEN ÇARPICI KAPAK: HANGİSİ DAHA SÜRREALİST?
MASA DERGİ’DEN ÇARPICI KAPAK: HANGİSİ DAHA SÜRREALİST?
ONUR ÇETİN’İN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ
ONUR ÇETİN’İN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ
Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı 
Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı 
KİLİSTRA ANTİK KENTİ ANADOLU TARİHİNİ AYDINLATIYOR…
KİLİSTRA ANTİK KENTİ ANADOLU TARİHİNİ AYDINLATIYOR…
SAHNEDE 55.YIL
SAHNEDE 55.YIL

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma