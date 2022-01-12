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AZERBAYCAN'DA PARLAYAN GÜNEŞ

12 Ocak 2022 Çarşamba 11:35
13 Okunma
AZERBAYCAN'DA PARLAYAN GÜNEŞ

Esmira Günəş kendisi Azerbaycanda çoğunun başara bilmedğii bir azme sahip bir yazar

Henüz çok genç olmasına rağmen 12 kitap bu kitabın 9 kitabı şehitler için 6 antoloji projesi yaparak kitap çıkardı 10-cusu da yine şehitler içindir şu an baskıda hazırlanmaktadır

İki çocuklu bir anne olan yazar tam 300 şehit ailesini ziyaret etmiştir

Onların acılarını hafifletmek için bir çok şehit ailesinin en acı anlarında yanında olmuş, acısına dert ortağı olmuştur

ŞİİRLERİ NERELERDE YAYINLANDI?

Binlerce şehit için şiirler yazarak Bir çok internet sitelerinde yayımlanmıştır

Türkiye'de Şair Yazar Gazeteci Nihat İlikcioğlu'nun hazırlamış olduğu Olay Gazetesi - Duyguların Adresi ( 365 Gün ) şiir köşesinde ve yine Kültür Sanat ve Edebiyat Yönetmeni Nihat İlikcioğlu Önce Vatan Gazetesi - Duyguların Adresi köşesinde yayınlandı ve hâlâ yayınlanmaya devam ediyor

Maki ve Mevsimler dergilerinde eserlerine yer verilmiştir.

"Güneşin Nuru" kültür derneğinin başkanı, aynı zamanda "Yedi bölge şair yazar ve ozanlar" kültür derneğinin de Azerbaycan təmsilcisidir

Bir şiirinde der ki...

Yanar yüreğim Allah

Kanar yüreğim Allah

Şehit mezarlarına,

Dayanmaz gönül Vallah

ESMİRA GÜNEŞ

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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AZERBAYCANDA PARLAYAN GÜNEŞ
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