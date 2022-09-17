AYTEK ÖNAL ‘BALIK TEZGAHI’ GÖSTERİMİ İLE SEZONA ‘MERHABA’ DİYECEK

NEDRET HOTUN

Anadolu coğrafyası hiç şüphesiz çok kıymetli kültürlerin birleşim noktası. Altı ve üstü eşsiz değerlerle dolu olan bu topraklarda her dönemde kahramanların varlığını görmekteyiz. Karagöz ve Hacivat. İki kadim dost. Halk Bilimi’nin eşsiz ikilisi bu sefer Karagöz Oyunu ‘Balık Tezgahı’ ile Geleneksel Türk Tiyatrosunu’nun heyecan verici tekniğiyle sizlerle olacak. Tiyatro oyuncusu Aytek Önal’ın sergilediği oyunda Karagöz ve Hacivat hem eğlendiriyor hem de hassasiyetlerimize dikkat çekiyor.

Aytek Önal oyunlarını, yaptığı tasvirlerle çeşitli kurum ve kuruluşlarda izleyicisiyle buluştururken ’Balık Tezgahı’ adlı Karagöz ile Hacivat gösterisi 17-18 Eylül tarihleri arasında Balat Oyuncak Müzesi'nde gösterime sunulacak. 7’den 77’ye herkesin izlediği Karagöz oyununun gelecek nesillere aktarılması dileğiyle. Hay Hak!