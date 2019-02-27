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Aytaç Arman'a Veda

Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene dün hayatını kaybeden Arman'ın ailesi, dostları, yakınları, oyuncular, yönetmenler katıldı.

Aytaç Arman'a Veda

Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene dün hayatını kaybeden Arman'ın ailesi, dostları, yakınları, oyuncular, yönetmenler katıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:22
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Aytaç Arman'a Veda

İSTANBUL - Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu 70 yaşındaki Aytaç Arman, dün hayatını kaybetti. Arman için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Aytaç Arman'ın eski eşi Radife Baltaoğlu ve oğlunun yanı sıra aralarında Kadir İnanır, Halil Ergün, Nuri Alço, Ercan Kesal, Menderes Samancılar ve Meltem Cumbul'un da bulunduğu sinema ve tiyatro oyuncuları katıldı. 


"MESLEĞİNDE ÇOK ÖNEMLİ İZLER BIRAKTI"

Törende konuşan Halil Ergün, "Aytaç anlatıldı ama kendisi benim dostumdur. O bir kere gösterişten uzak, alçak gönüllü, sakin ama inadına tutkun bir arkadaşımızdı. Mesleğinde çok önemli izler bıraktı. Boşuna yaşamadı. Şunu demek istiyorum. Adam gibi adamdı ve adam gibi yaşadı" dedi.


"GÖZÜN ARKANDA KALMASIN"

Kadir İnanır ise, "Bir gün hepimiz gideceğiz. Ancak giderken sevgiyle, saygı duyularak gitmek gerekiyor. Ardından güzel şeyler bırakarak gitmek gerekiyor. Kendi sanatının ve ülkesinin sorunlarına son derece duyarlı olarak gitmek gerekiyor. Bunu başarabilen sanatçılardır. Kardeşim de onlardan birisiydi. Üzülerek gitti biliyorum. Çünkü kendi mesleğinin durumuna üzülüyordu. Ama şunu merak etme kardeşim. Öyle genç sinemacılar geliyor ki, gözün arkanda kalmasın" diye konuştu.


RADİFE BALTAOĞLU: İYİ Kİ ONUN HAYATINA GİRDİM

Hayatı ve meseleleri ciddiye aldığı için eski eşini daha çabuk kaybettiklerini belirten Radife Baltaoğlu, "Diyecek çok şey var. İyi ki hayatıma girdi. İyi ki zorlayarak onun hayatına girdim. Ona her şey için teşekkür ediyorum. İnsana bakışı, meselelere yaklaşımı için. Biraz da dert etmeden eleştirel yaklaşabilseydi şu an değil de biraz daha geç uğurlayabilirdik onu. Bana bir evlat kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Atlas Sineması'nda düzenlenen törenin ardından Aytaç Arman'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aytaç Arman
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