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Ayşegül Ekinci yeni kitabıyla dünyaya açıldı 

Türk basınını uzun yıllardır yurtdışında başarıyla temsil eden ödüllü gazeteci Ayşegül Ekinci, abisinin ölümünün ardından yazdığı kitapla dünyaya ‘yazar’ kimliğiyle açıldı. Ekinci’ye bu süreçte en büyük destek, ünlü yazar ve insan davranış uzmanı Dr. John Demartini’den geldi.

09 Nisan 2021 Cuma 13:05
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Ayşegül Ekinci yeni kitabıyla dünyaya açıldı 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyaca ünlü kişilerle yaptığı röportajlarla “Türkiye’nin Oprah Winfrey’i” olarak anılan gazeteci Ayşegül Ekinci, doktor olan abisini zamansız şekilde kaybedince hayatı, var oluşu ve ölümü sorgulamaya başladı. 3 yıl boyunca sorularına yanıt aramak için ülke ülke dolaşan Ekinci, yolculuğunun sonunda “Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var” adlı kitap serisini hazırladı. Serinin ilk kitabı “Son Yok”, tüm dünyada ilgi uyandırdı.


“TOPLUM BİLİNCİ UYANDIRMA PROJESİ”


Doğum ve ölüm ekseninde araştırmalar yapan ve derin analizlerle kendi hayatını anlatan Ayşegül Ekinci, dünyadan övgüler toplayan bu kitap serisi sayesinde savaş muhabiri ve gazeteci kimliklerinin yanına “uluslararası yazarlığı” da ekledi. Ekinci’ye bu süreçte en büyük destek ise “ünlülerin mentoru” olarak bilinen ve “Secret” (Sır) kitabını dünyaya tanıtan yazar-insan davranış uzmanı Dr. John Demartini’den geldi. Dr. John Demartini, Ekinci’nin kitaplarına ve yazarlığına övgüler yağdırdı: “Fevkalade bir gazeteci olan ve dünyaca ünlü isimlerle sayısız röportajlar yapan Ayşegül Ekinci, şimdi ilk kez kendi hayatını anlatıyor. Bugüne kadar gördüğüm en ilham verici toplum bilinci uyandırma projesi.”

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül EkinciTürk BasınıKitap
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