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Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Ayşegül Atik, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören 72 yaşındaki oyuncu Ayşegül Atik, dün hayatını kaybetti. Atik için öğle vakti Erenköy Galip Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, sanatçı Işıl Yücesoy, CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu dostları ve sevenleri katıldı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 16:01
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Ayşegül Atik son yolculuğuna uğurlandı

"BİRLİKTE ÇOK ÖMÜR KAT ETTİĞİMİZ BİR ARKADAŞIM"

Atık'in cenazesine katılan sanatçı Işıl Yücesoy, "Ayşegül benim nereden baksanız 60 yıllık arkadaşım. Birlikte çok ömür kat ettiğimiz bir arkadaşım. Çok vefakar bir anne. Çok iyi bir dost, arkadaş oldu. Ülkede çok önemli bir sanatçı oldu. Diyecek hiçbir şey, galiba her şey boş. Teker teker gidiyorlar ve şuna inanıyorum; yukarıda öyle bir sanatçı ordusu var ki aşağıdakilerden çoğaldı" dedi. 

Eski eşi Ali Atik ise, "Kabullenmek çok zor. Çok iyi bir insandı. Nurlarda yatsın. Hepimizin gideceği yer orası ama bu kadar sevgiyi nasıl biriktirdi bilmiyorum" diye konuştu.

"BÜTÜN KARDEŞLERİMİZİ KAYBETMİŞTİK, AYŞEGÜL'LE KALMIŞTIK"

Atik'in kardeşi Lüftiye Arsoy Akıncı da, "Biz çok büyük bir aileydik, 5 kardeştik. Bütün kardeşlerimizi kaybetmiştik, Ayşegül'le kalmıştık. Ayşegül benim için çok özeldi, çünkü ikiz gibi büyüdük. Hep bana anne gibi davrandı. Her şeyi ona sormaya alışmıştım. Bu sabah bile evden çıkarken sanki ona sorayım gibi oldum" dedi.

Oğlu Argun Atik ise, "Zor bir şey, 45 günlük bir hastane sürecimiz oldu. Hep beraberdik, yanındaydık. Mutluydu, biz el ele ve diz dize geçirdik. Kötü olduğu gün yoğun bakıma aldılar. Ertesi gün de vefat etti. Tek isteği zaten çekmemekti. Hiç tanımadığı insanlara bile anne hissiyatı veren bir insandı" dedi. 

Atik'in cenazesi öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrası Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi. (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Ayşegül AtikİstanbulSon YolculukCenaze Töreni
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