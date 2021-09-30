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Ayşe Türemiş “Suya Dökülen Renkler” Sergisi

Şule Gazioğlu Art & Design, Boyacıköy’de yer alan yeni galerisinin açılışını, 25 Eylül 2021 tarihinde Ayşe Türemiş’in “Suya Dökülen Renkler” sergisi ile kutluyor.

30 Eylül 2021 Perşembe 16:51
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Ayşe Türemiş “Suya Dökülen Renkler” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

İstanbul’un mimari ve kültürel mirasında önemli bir yer tutan Boğaz semtlerini ve bu semtlerde suyun etrafında yeşeren yaşamı konu alan “Suya Dökülen RenklerSergisi, Ressam Ayşe Türemiş ve Şule Gazioğlu Art & Design’ın, bu eşsiz mirası koruma vizyonlarının birleşmesiyle ortaya çıkan özel bir koleksiyonla sanatseverlerin karşısına çıkıyor.


Dünyanın eşsiz şehirlerinden biri İstanbul’u çok seven ve İstanbul’un mimari ve kültürel hazinelerini suluboya tekniğiyle kayıt altına almayı amaçlayan sanatçı Ayşe Türemiş, “Suya Dökülen Renkler” adlı sergisinde, İstanbul Boğazı etrafında şekillenen renkli ve zengin yaşama dair bir arşiv çalışması ile resim severlerle buluşuyor.


Yalıları, vapurları, iskeleleri ve sürekli değişen bir şehir yaşamı içerisinde gözden kaçan detayları ile “Suya Dökülen Renkler”, özenli bir seçki çerçevesinde boğaz yaşamının kaybolmaya yüz tutmuş unsurlarını suluboyanın etkileyici ışık ve renk oyunlarıyla tekrar gün yüzüne çıkarıyor.


Ayşe Türemiş, eserlerinde idealize edilmiş tasvirler yerine, taze bir bakış açısıyla karşımıza çıkıyor. Alışılagelmiş imgesel boğaz anlatılarından farklı olarak, boğaz yaşamını çağdaş ve rafine bir perspektiften gözlemleyerek kâğıda döküyor. Bu çerçevede, çalışmalarında, mimari detayları, yapıların dönem ve üslup özelliklerini, kullanılan malzemenin dokularını tüm doğallığıyla ortaya koymaya çalışan bir yaklaşım sergiliyor. Gerçekçi olduğu kadar uçucu bir atmosferin yer aldığı çalışmalarında, yalın bir renk skalası kullanarak, sanat dilini ışık ve gölge manevralarıyla ortaya koyuyor.


İstanbul Boğazı’nın Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, Mısır Konsolosluğu gibi sembolik yapılarının, iskeleleri, denize inen sokakları ve vapurları gibi rengarenk unsurlarının, suluboyanın büyüleyici dokusunda hayat bulduğu sergi, 16 Ekim 2021 tarihine kadar 11:00 – 18:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SergiAyşe TüremişSuya Dökülen RenklerZambak KarabayŞule GazioğluArt & DesignBoyacıköy
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