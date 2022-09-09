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Ayşe Övür’den gizemli bir roman

Ayşe Övür, “Zamanın Kapıları” adlı yeni eserinde bizi İstanbul’un gizemli sokaklarına, serüvenli efsanelerine ve iş dünyasının merkezi sayılan plazalara götürüyor.

09 Eylül 2022 Cuma 11:02
Ayşe Övür’den gizemli bir roman

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Ayşe Övür, “Zamanın Kapıları” adlı yeni eserinde bizi İstanbul’un gizemli sokaklarına, serüvenli efsanelerine ve iş dünyasının merkezi sayılan plazalara götürüyor. İş dünyasının içinde filizlenen bir aşkın sarmalında kadim cinayetlerin çözümüne girişiliyor. Çağdaş Türk edebiyatında başarılı kurgusal yapıtlar çoğalıyor. Baskı maliyetlerinin arttığı bir ortamda bunun sevindirici gelişme olarak altı çizilmeli diyoruz.

Yazılım dünyasının dahi ismi Sinan, gizemli bir kitabın da yazarıdır. Sinan’ın herkesten sakladığı kapalı yaşamı, Nevra’yla tanışınca değişmeye başlar. Ünlü bir politikacının kızı olan Nevra’nın da kendine ait sırları vardır. Çift ilişkileri ilerledikçe açtıkları her kapının ardında beklenmedik, sarsıcı olaylarla karşılaşırlar.

Yıllar önce işlenmiş cinayetlerin öznesi olduklarını anladıklarında ise artık tüm kimliklerden sıyrılıp bambaşka insanlar olurlar.

Zamanın Kapıları, okuyucusunu, bir yandan iş dünyasının merkezi Maslak’taki plazalardan, Yedikule’ye, sur dibindeki bostanlara, yer altı efsanelerine uzanan bir İstanbul öyküsüyle buluştururken öte yandan karanlığın nerede bitip aydınlığın nerede başladığını sorguluyor.

Okuyucu, modern ve eski İstanbul arasında kalan birbirine zıt mahallelerde dolaşırken geçmişte kalıp unutulduğu sanılan olayların günümüzle olan şaşırtıcı bağlantısıyla karşılaşıyor.

Önce Vatan Gazetesi

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