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Ayşe Nesrin AKÖREN’in Maltepe SASAV’daki Kadraj Fotoğraf Sergisi

Yusuf Tolga Ünker’in haberi için tıklayınız...

Ayşe Nesrin AKÖREN’in Maltepe SASAV’daki Kadraj Fotoğraf Sergisi

Yusuf Tolga Ünker’in haberi için tıklayınız...

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:29
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Ayşe Nesrin AKÖREN’in Maltepe SASAV’daki Kadraj Fotoğraf Sergisi

İSTANBUL / YUSUF TOLGA ÜNKER

Disiplini zor olan, duyguların, renklerin, mekânların ve onların konuklarını kendi doğallıkları içinde özgürce kaydetmeyi hedefleyen anı yakalama üzerine kurgulu ‘KADRAJ’ adlı fotoğraf sergisi, SASAV Sanatçılar ve Sanat Severler Vakfı Sanat Galerisi’nde 01-14 Şubat 2019 tarihleri arasında sergilenecek.

Sanatçı Ayşe Nesrin AKÖREN, İnsan halleri, dünya hali… Ölçtük biçtik kimi zaman gökyüzüne baktık. Düşünmedik hiç tekerler yuvarlanırken bir sonraki anı. Geçerken sokaklardan girdin mi hiçbir kahvehaneye kadın olarak, nasılsınız derken elinde kameranla? Belki de umduğundan fazlası gelir bir selam arkası yaşlılarla yapılan sohbetlerde. Sınırları çok çizmeden ama saygısızlığa da düşmeden nasıl olacak bu denge diye düşünürüz çoğu zaman. İşte ben tüm bunlarla yürürken ya da tırmanırken bir tepeye geri dönüp baktığımda, sadece bir dikdörtgen sınırda belirir kareler. O anı gerçekten sevdiysem ya da peşine düşürürse beni basarım deklanşörüme. Aslında sınırlarım var benim işte şu dikdörtgen alan demem hiç. O an, sadece benimdir ve birazdan karelerimin konuklarına ekleneceklerindir dedi. Sanatçı Ayşe Nesrin AKÖREN bu sergisinde, fotoğraflarını çekerken kendine özgün bir tarzda zihinsel ve görsel algılarını kadrajına nasıl dâhil ettiğini vurgulamaktadır.

AYŞE NESRİN AKÖREN Kimdir?

Sanatçı 1982-1986 yılları arasında Marmara Üniversitesi AEF Grafik bölümünde eğitim gördü. 1989’da İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Yüksek Lisans Programını bitirmesinin ardından, 1989-1994 yılları arasında İngiltere’de Animasyon üzerine çeşitli eğitimler aldı. Bu dönemde Channel Four kanalı ‘ITV Motor Mouth’ programın da animasyon gösterim ödülüne layık görüldü ve MOMI Museum ‘Genç Animatörler’ seçimi listesinde yer aldı. 

Türkiye’ye döndükten sonra sırasıyla TRT, STM (Sinema Televizyon Merkezi), Kanal D, Anten A gibi kurumlar için yurtiçi ve yurt dışı görevlerinde bulundu. Amerika da CNBC ve Channel 55 de stajlarını tamamladı. 1998-2008 yılları arasında görev yaptığı ve aynı zamanda kendi firması olan ‘Des Production’ı’ sonlandırarak akademik öğretim dönemine geçti. Yine 2011’de, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programını başarıyla tamamladı. Halen T.C. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

SANATÇININ AÇTIĞI VE KATILDIĞI SERGİLER;

2018 ‘Yeşilçam’dan Canlandırmalar’, Kişisel Sergi, SASAV, İstanbul

2018 ‘Sen, Ben, O, Bizler’, Kişisel Sergi, Galeri CHEZ, Liege, Belçika

2018 ‘Büyük Buluşma’, SADEK, Karma Sergi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

2018 ‘QR Workshop’u’, Maltepe Üniversitesi

2018 ‘Biz Kaybolduk 2’, Karma Sergi, Türkan Saylan Kültür Merkezi, İstanbul

2017 ‘Biz Kaybolduk’, Karma Sergi, Maltepe Üniversitesi

2017 ‘Karakterini Tasarla’ Tasarım Workshop’u, Maltepe Üniversitesi

2017 ‘Faces Places’ Kişisel Sergi, KABYA Sanat Galerisi, Çanakkale

2017 ‘Karma Akademisyenler Sergisi’ Maltepe Üniversitesi

2014 ‘Büyük Buluşma 2014’, SADEK, Karma Sergi, Işık Üniversitesi, İstanbul

2010 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, “Sanatın Anadolu Aydınlanması

Erguvan Grubu”, Fotoğraf, Film ve Foto-Gravür çalışmalarıyla katılım, 

Tophane-i Amire İstanbul

2009 Doğuş’ta Sanat, Karma Sergi, Fotoğraf çalışmasıyla katılım

2008 Genk, Belçika, Fotoğraf ve Video Sergisi

2004 4. Ulusal Kırkpınar Afiş Yarışması, Edirne

Sergileme 2003 Genk, Belçika. Kişisel Fotoğraf Sergisi, 

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Nesrin AKÖRENMaltepe SASAV
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