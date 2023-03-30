Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.956,81
ALTIN
1.211,48
DOLAR
19,17
STERLİN
23,77
EURO
20,90
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ayşe Dündar, Kelimeleri Sanatsal Bir Şekilde Satırlarına İşliyor!

Librum Kitap tarafından yayımlanan; “Bir, İki, Üç, Dört, Korkmuyorum!” okuyucuyu hem kalbinden hem de aklından vurmaya hazırlanıyor.

30 Mart 2023 Perşembe 10:58
2 Okunma
Ayşe Dündar, Kelimeleri Sanatsal Bir Şekilde Satırlarına İşliyor!

İSTANBUL- Ayşe Dündar ilk romanı “Gökbilimcinin Salyangozu” ile açtığı parlak yolda, bu kez sözcüklere hayal kurduran bir kız çocuğuyla ilerliyor. Her sayfasında sürükleyici, kıvrımlı ve yer yer romantik bir maceraya dönüşen; “Bir, İki, Üç, Dört, Korkmuyorum!” kitabı okuyucuyu son satırlarına kadar sürprizler ile karşılaştırarak kendi düşünceleri ve çıkarımlarıyla baş başa bırakıyor.

Tek istediği uyumak ve gözlüksüz bir dünyaya uyanabilmek olan küçük Zeynep, anne ve babası ona sevgi göstersin diye her şeyini feda etmeyi beklerken diğer yandan itiş kakışla dolu bir yolculuğa yelken açıyor. Karşılaştığı insanları kurcalayarak gerçeküstü bir varlığa dönüştüren karakter, okurların da elinden tutarak bu gizemli hayal dünyasına katılmasına olanak sağlıyor. Serüven dolu hikâyesi ve Ayşe Dündar’ın özgün kalemiyle; “Bir, İki, Üç, Dört, Korkmuyorum!”, edebiyatseverleri duygu dolu bir maceraya davet ediyor.

Zaman zaman gotik bir havada ilerleyen, zaman zaman fantastik bir maceraya dönüşen; “Bir, İki, Üç, Dört, Korkmuyorum!” adeta kelimelerle resim yaparak, okuyucuya tek nefeslik bir görsel anlatı sunuyor

HABER:  MERVE ELÇİ

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BirİkiÜçDörtKorkmuyorumLibrum KitapAyşe DündarGökbilimcinin Salyangozu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Konuşan Yazılar” Sergisi Sabır ve Dayanışmayla Kültürümüze Dair İzler Taşıyor
“Konuşan Yazılar” Sergisi Sabır ve Dayanışmayla Kültürümüze Dair İzler Taşıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığından Deprem Bölgesine 10 Gezici Kütüphane
Kültür ve Turizm Bakanlığından Deprem Bölgesine 10 Gezici Kütüphane
Gazeteci Murat Bardakçı, Kütüphane Konuşmalarına Konuk Oldu
Gazeteci Murat Bardakçı, Kütüphane Konuşmalarına Konuk Oldu
EBRU’YLA KEŞFET
EBRU’YLA KEŞFET
Emekli Albay Canfer Balçık kitabını şehit ve gazi aileleri için imzaladı
Emekli Albay Canfer Balçık kitabını şehit ve gazi aileleri için imzaladı
Baba yadigarı "hicaz" ve "rast makamı" Maraş çöreğinin üretimini sürdürüyor
Baba yadigarı "hicaz" ve "rast makamı" Maraş çöreğinin üretimini sürdürüyor
“İçerinin de İçerisinde” bir tiyatro oyunu
“İçerinin de İçerisinde” bir tiyatro oyunu
Sivas Devlet Tiyatrosu bu hafta iki oyunla seyircisiyle buluşacak
Sivas Devlet Tiyatrosu bu hafta iki oyunla seyircisiyle buluşacak
ERDEM TOPUZ VE IŞIK TOLGAY'DAN 3 SEZON VE 3 SAATLİK REKOR
ERDEM TOPUZ VE IŞIK TOLGAY'DAN 3 SEZON VE 3 SAATLİK REKOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi