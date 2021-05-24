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"AYRILIĞIN İLK GÜNÜ" EPSİLON LOGOSUYLA RAFLARDA!

ASLI PERKER'İN, BİR KADININ KALP AĞRILARIYLA DOLU YENİ ROMANI 

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:26
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"AYRILIĞIN İLK GÜNÜ" EPSİLON LOGOSUYLA RAFLARDA!

İSTANBUL

MERAL KOÇ ÇAKIR

İSTANBUL - Sevilen yazar Aslı Perker, hüzünle kara mizahı harmanladığı yeni romanı Ayrılığın İlk Günü ile Epsilon Yayınevi’ne “Merhaba” diyor! Âşık olduğu adamdan ayrılmış bir kadının kalp ağrılarıyla dolu ilk gününü saat saat, ustalıkla kaleme aldığı romanında Perker okurlarını, aşka ve ilişkilere dair büyük bir hesaplaşmaya sürüklüyor.

Geniş bir okuyucu kitlesinin severek takip ettiği Aslı Perker, yeni romanıAyrılığın İlk Günü’nü Epsilon logosuyla okurlarla buluşturdu. Kadınlığın içsesiyle aşkın evrensel sancılarını buluşturan Ayrılığın İlk Günü, zamana karşı yarışan ama zamana yenik düşmeyecek bir roman.

Ayrılığın İlk Günü; tutkuyla bağlandığı, yıkıcı, fedakârlıklar ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir ilişkiden kendi isteğiyle ayrılmasının ardından zorlu bir pazar sabahına uyanan başkahramanının iç hesaplaşmasını anlatıyor. Yüzeye çıkabilmek için önce dibe vurması gerektiğinin farkında olan başkahraman, gerçekleri acımasızca yüzüne çarpan içsesinin rehberliğinde kalbinin derinliklerine, geçmişine, kadınlığına ve yalnızlık korkusuna doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

Alt metninde güçlü feminist argümanlar taşıyan Ayrılığın İlk Günü, popüler kültür göndermeleriyle ise gülümsetiyor.

Aslı Perker’in yeni romanı Ayrılığın İlk Günü, Epsilon logosuyla raflarda ve internet satış sitelerinde!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AYRILIĞIN İLK GÜNÜEPSİLONASLI PERKERönce Vatan
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