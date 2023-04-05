Aydın Doğan Vakfı’nın ‘Yüzüncü Yılda Yüz Yüze’ Sergisi Eskişehir’de

ESKİŞEHİR- Aydın Doğan Vakfı’nın Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak kurguladığı ‘Yüzüncü Yılda Yüz Yüze’ sergisi İstanbul’da sergilenmesinin ardından Eskişehir’de sanatseverlerin ziyaretine açılıyor. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Arşivini yeni nesillerle buluşturan sergi, 10 - 28 Nisan 2023 tarihleri arasında Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gezilebilecek.

Gençlerden eserlere yeni bir bakış açısı

Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Arşivi’nde yer alan 90.000’i aşkın eser arasından, evrensel ilkeler üzerinden seçim yapıldı. Seçilen eserler, günümüz çizerleriyle paylaşıldı ve Cumhuriyetimizin oluşturduğu temel ilkeler üzerinden, eserlerdeki temel kavramı yeniden görselleştirmeleri istendi. Arşivden seçilen eser ile yeni üretilen eser ilişkilendirilerek ‘yüz yüze’ kavramı üzerinden sergi tasarlandı.

Proje sürecinde Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Arşivi’nden seçilen eserlerdeki temaları yeniden görselleştiren günümüz çizerleri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği kapsamında üniversitenin öğrencileri arasından seçildi. Bu kapsamda arşivin günümüz illüstrasyon dünyasının dili ile tekrar yorumlanması, Cumhuriyetimizin oluşturduğu temel ilkeler üzerinden görünür kılınması amaçlandı. Üniversite öğrencilerinin belirlenmesinde ana kriter, yaptıkları çalışmalarda yeni bir bakış açısı üretmeleri oldu.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak kurgulanan ‘Yüzüncü Yılda Yüz Yüze’ sergisi, 10 - 28 Nisan 2023 tarihleri arasında Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

HABER: SELÇUK BULUT