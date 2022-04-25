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Aydın DEMİR’in eserleri şiir severlerden yoğun ilgi görüyor

25 Nisan 2022 Pazartesi 11:01
Aydın DEMİR’in eserleri şiir severlerden yoğun ilgi görüyor

Haber: Murat Uygur

Aydın DEMİR’in 2021 yılında okurlarla buluşan, şiir severlerden yoğun ilgi gören ve çok kısa bir sürede 2.baskıya ulaşan ilk şiir kitabı “Sen Gül Ben Kırmızı” dan sonra ikinci şiir kitabı “Göz Bakar Gönül Görür” de Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından yayınlandı. İlk kitabı gibi yoğun ilgi gören “Göz Bakar Gönül Görür”de çok kısa sürede 2.baskıya ulaştı. Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından yayınlanan toplam 654 şiir kitabı arasından en çok satanlar arasında ilk sırada Sen Gül Ben Kırmızı yer alırken ikinci sırada Göz Bakar Gönül Görür bulunmaktadır. Serbest tarzda yazdığı şiirler okuyucular tarafından Ahmet Arife benzetilmektedir. Felsefi bir bakış açısıyla yazdığı aşk, özlem, insan, şehir ve tasavvuf konularında şiirlerin yer aldığı ilgili kitaplar Kitapyurdu, BKM Kitap,Kırmızı Kedi, Halk Kitabevi, Sözcü Kitabevi, Nobel Kitap, Kitapsepeti, Kitapseç gibi web sitelerinden temin edilebilir

Aydın DEMIR hakkında;

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bağlı Nebiseyh Köyü’nde doğan yazar/şair, Istanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Finans sektöründe yönetici olarak görev yapmaktadır. Şiir yazmaya lise yıllarında başlamış ve hala devam ettirmekte. Yazdığı şiirlerin bir bölümünü Sen Gül Ben Kırmızı o Göz Bakar Gönül Görür isimli kitaplarda yayınlanmıştır. Üçüncü şiir kitabı ve deneme üzerine kitap hazırlıkları devam etmektedir. Bir çok şiiri profesyonel olarak seslendirilmiştir.

İnstagram: @aydindemirsbf

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Aydın DEMİRin Eserleri şiir Severlerden Yoğun Ilgi Görüyor
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