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Ay ışığında sinema günleri

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Ay ışığında sinema günleri

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17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:15
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Ay ışığında sinema günleri

TEKİRDAĞ’DA VE İLÇELERİNDE 24 GECE SÜRECEK OLAN YAZLIK SİNEMA ETKİNLİKLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

‘‘AY IŞIĞINDA SİNEMA GÜNLERİ’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğinin değerli ismi Sezen Aksu’nun 16 Temmuz 1991 tarihinde Coşkun plaktan çıkardığı albüm de dinleyip çok sevdiğimiz Gülümse adlı şarkının ‘Belki şehre bir film gelir, Bir güzel orman olur yazılarda, İklim değişir akdeniz olur Gülümse’ sözlerini bilmeyenimiz yoktur. Sözleri Kemal Burkay’a ait olan bu şarkıdan etkilenen Hasan Özaşlamacı tam 15 yıldır bir çok şehre götürdüğü yazlık açık hava sinemaları ile insanların yüzlerini gülümsetmeye devam ediyor.

Bir Hasan Özaşlamacı projesi. 

Hasan Özaşlamacı’yı aslında tiyatro yazarı ve tiyatro yöetmeni olarak tanıyoruz. Geçtiğimiz yıl Tuğba Özay ve Mehmet Tokat’ın başrolünü oynadığı Nazım’ca adlı tiyatro oyununda Nazım Hikmetin hayatını Vera’nın gözünden anlatan oyunda tanımıştım. Oldukça sıçak kanlı sevimli ve tez canlı bir yapısı ile senaryodan ışık odasına, dekordan sahne kulisine kadar her yere yetişen yerinde duramayan bu adamı merak etmiştim ve Mehmet Tokat’a kim bu adam diye sorduğumda gel tanıştırayım demişti. O tanıştığım heryere koşturan adam oyunun yazarı ve yönetmeni Hasan Özaşlamacı’ymış. Bende hımmm demek yönetmen olunca her yere koşturman gerekiyor gibi bir algı oluşmuştu. Geçenlerde sosyal medyada takılırken Özaşlamacının sayfasında Ay Işığında Sinema  Günleri diye bür paylaşım görünce hemen kendisini aradım ve bu projenin ne olduğunu öğrenmek istedim…

Tatile gitmek yerine, insanlara sinema götürmek beni dinlendiriyor.

Bundan tam 15 yıl önce Sezen Aksu’nun ‘Gülümse’ adlı şarkısında ki sözlerden etkilenerek geliştirdiği bu projeyi ilk olarak 2004 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde “kırk gün kırk gece sinema” sloganı ile gerçekleştirmiş. Kayseri Mimar Sinan parkında başlayan bu etkinlik daha sonra 2006 yılında Gaziantep, Erzincan, Trabzon diyerek her yıl yaz aylarında ülkenin başka bir şehrinde ve ilçelerinde ‘Ay Işığında Sinema Günleri’ ismi ile devam etmiş. Bu projenin sahibi olan Hasan Özaşlamacı her yaz arkadaşları tatillerine giderken o da her yıl başka bir şehirde ki insanlara yazlık sinema tadını yaşatabilmek için iş ortağı Ayşe Bayyurt ve makinist Ayhan Sarı ile birlikte yollara düşerek bu hayalini gerçekleştiriyor. Kendisine peki bu işten iyi bir para kazanıyormusunuz diye sorduğumuzda ‘Bu projeler için tabiki bir bütçe gerekiyor, ilk başta oynattığımız her film için telif sahiplerine bedel ödüyoruz, beyaz perde ve oturma düzeni de bir bütçe gerektiriyor. Eskiden yanımızda kocaman bir film oynatma makinesi taşıyorduk ama dijital gelişmeler sayesinde o makineler yerine daha portatif olan projeksiyon makineleri ile sinema gecelerini gerçekleştirebiliyoruz. Ama bunların bile kira ve lojistik bir takım masrafları var… Para kazanıyormuyuz, vallahi kazansak iyi olur ama bu filmleri ücretsiz oynatıyoruz, belediyelerden aldığımız destek sayesinde başa baş gelebildiğimizde ben çok mutlu oluyorum. Ben bu projeye başladığımdan beri tatile çıkmak yerine  insanlara yazlık sinema keyfini yaşatmak fikri, film bittikten sonra insanların tebessümleri, benim en büyük ödülüm zaten. Yıl boyunca tiyatro yaparken çok yoruluyorum ama yazın bu sinema günleri sayesinde bütün yorgunluğumu unutuyorum. Dedi

Tekirdağ ‘Ay Işığında Sinema Günleri’ 

Geçen yıl Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Tekirda ve bir çok ilçesinde 14 gün boyunca sürdürülen ‘Ay Işığında Sinema Günleri’ etkinliği çok fazla ilgi görünce belediyenin de isteği üzerine bu yıl 24 geceye çıkartılmış. 16 temmuzda Süleymanpaşa anfi tiyatro dan başlayan, 20 Ağustos a kadar ,Muratlı, Saray, Şarköy gibi ilçelerde olacak. Kiminde şehir meydanında yada bir parkta oluşturulan alanda “çekirdeğini gazoz eşliğinde çitleyerek “ kiminde ise kumsalda, içeceğini yudumlayarak yaşanacak olan bu sinema günleri halka açık ücretsiz etkinlikler olarak gerçekleşmeye devam edecek. Ben de fırsat yaratıp mutlaka bu etkinlikleri yerinde izlemeyi çok istiyorum….

Program Aşağıdaki gibidir.

Tarih

İlçe

Yer

Film

Saat

23 Temmuz 2019 Salı

Süleymanpaşa

Amfi Tiyatro

Hedefim Sensin

21:00

24 Temmuz 2019 Çarşamba

Çerkezköy

Kent Park

Hedefim Sensin

21:00

25 Temmuz 2019 Perşembe

Ergene

Yeşiltepe Mahalesi Masal Parkı

Hedefim Sensin

21:00

26 Temmuz 2019 Cuma

Saray

Büyükyoncalı Saray Belediyesi
Ek Hizmet Binası Yanı Tören Alanı

Hedefim Sensin

21.00

29 Temmuz 2019 Pazartesi

Malkara

Halk Park

Hedefim Sensin

21:00

03 Ağustos 2019 Cumartesi

Çorlu

Çardaklı Çeşme

Hedefim Sensin

21:00

16 Ağustos 2019 Cuma

Muratlı

İnanlı Çeşme Amfi Tiyatro

Hedefim Sensin

21:00

18 Ağustos 2019 Pazar

Marmaraereğlisi

Sahil Otopark Alanı

Hedefim Sensin

22:00

20 Ağustos 2019 Salı

Kapaklı

Kapaklı Belediye Meydanı

Hedefim Sensin

21:00

21 Ağustos 2019 Çarşamba

Hayrabolu

Çerkezmüsellim

Hedefim Sensin

21:00

16 Temmuz 2019 Salı

Süleymanpaşa

Amfi Tiyatro

Bizim İçin Şampiyon

21.00

17 Temmuz 2019 Çarşamba

Çerkezköy

Kent Park

Bizim İçin Şampiyon

21:00

04 Ağustos 2019 Pazar

Çorlu

Çorlu Belediye Önü

Bizim İçin Şampiyon

21:00

09 Ağustos 2019 Cuma

Muratlı

İnanlı Çeşme Amfi Tiyatro

Bizim İçin Şampiyon

21:00

18 Temmuz 2019 Perşembe

Ergene

Sağlık Mahallesi
Zübeyde Hanım Parkı

Yol Arkadaşım 2

21:00

19 Temmuz 2019 Cuma

Saray

Eski Pazar Yeri
(Ayaz Paşa Camii Arkası)

Yol Arkadaşım 2

21:00

22 Temmuz 2019 Pazartesi

Malkara

Halk Park

Yol Arkadaşım 2

21.00

30 Temmuz 2019 Salı

Süleymanpaşa

Amfi Tiyatro

Yol Arkadaşım 2

21:00

31 Temmuz 2019 Çarşamba

Çerkezköy

Kent Park

Yol Arkadaşım 2

21:00

01 Ağustos 2019 Perşembe

Çorlu

Cumhuriyet Parkı

Yol Arkadaşım 2

21.00

02 Ağustos 2019 Cuma

Muratlı

İnanlı Çeşme Amfi Tiyatro

Yol Arkadaşım 2

21:00

05 Ağustos 2019 Pazartesi

Şarköy

Cumhuriyret Meydanı Sahil Alanı

Yol Arkadaşım 2

22:00

06 Ağustos 2019 Salı

Kapaklı

Bülent Ecevit Parkı

Yol Arkadaşım 2

21.00

07 Ağustos 2019 Çarşamba

Hayrabolu

Şalgamlı

Yol Arkadaşım 2

21:00

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağYazlık Sinema
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