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AVRASYA TİYATROLAR BİRLİĞİ’NDEN TUNCER CÜCENOĞLU TİYATRO GÜNLERİ

07 Nisan 2022 Perşembe 16:32
AVRASYA TİYATROLAR BİRLİĞİ’NDEN TUNCER CÜCENOĞLU TİYATRO GÜNLERİ

HASRET D. DELİER

2019’da kurulan Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin ilk projesi olan “Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri” 5-10 Nisan tarihleri arasında Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Maltepe Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlikte Tacikistan ve Türkiye’den sahnelenecek oyunların yanı sıra uluslararası bir panel de yer alacak. Etkinliğe, Tacikistan Abukgasım Lohuti Devlet Dram Tiyatrosu “Çıkmaz Sokak”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Matruşka”,  Antalya Devlet Tiyatrosu “Ziyaretçi”, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise “Matruşka” oyunu ile katılacak.  Festivale Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov da katılacak.

 “Ülkeleri, halkları ve sanatçıları birleştiren Türk Yazarı Tuncer Cücenoğlu” konulu panel “Barışa ve Sanata Evet” sloganı ile Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul moderatörlüğünde  gerçekleşecek.  Panele, Türkiye’den Ataol Behramoğlu, Tamer Levent, Ali Berktay ve Kubilay Erdelikara, Gürcistan’dan İraklı Gogia, Azerbaycan’dan Irada Gözelova, Özbekistan’dan Aybek Kopadze ve Rusya Federasyonu’ndan Kanshaubiy Miziev konuşmacı olarak katılacak. 

5 Nisan’da açılışı yapılacak etkinlik, 10 Nisan’da sona erecek.10 Nisan, aynı zamanda Tuncer Cücenoğlu’nun doğum günü olduğu için, o güne özel bir tören yapılarak yazarın 78. doğum günü kutlanacak.  

Maltepe Belediyesi festival süresince, Tuncer Cücenoğlu’nun sahnelenen oyun afişlerinden oluşan bir sergiye de ev sahipliği yapacak. 

“Tuncer Cücenoğlu” adına ilk kez düzenlenecek festivalde tüm etkinlikler Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak. Tacikistan’ın sahneleyeceği “Çıkmaz Sokak” oyunu, üst yazılı olarak seyircilerle buluşacaktır. Etkinlikler ücretsizdir. Katılım için www.tskm.org.tr adresinden rezervasyon yaptırılabilir.

Haber - Hasret Dilek Delier 

Önce Vatan Gazetesi

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AVRASYA TİYATROLAR BİRLİĞİTuncer CücenoğluTİYATRO GÜNLERİönce VatanHasret D. Delier
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