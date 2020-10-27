AUDREY HEPBURN'ÜN HAYATI FİLM OLUYOR

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

İkonik filmlerin Oscar ödüllü yıldızı Audrey Hepburn'ün başarılarla dolu hayatı, Helena Coan'ın yönetmenliğini yaptığı belgeselle beyazperdeye taşınıyor.



Baleyi odağına alan filmde Hepburn'un oğlu Sean Hepburn Ferrer, Givenchy'nin eski direktörü Clare Waight Kaller, Tiffany & Co'nun tasarım direktörü John Loring gibi isimlerin yıldız hakkında verdiği özel röportajları yer alacak.



Yalnızca oyuncu değil, bir stil ikonu olarak da hafızalarda yer eden Hepburn'ün Audrey isimli belgeselinin Amerika'da bu yıl içinde, Türkiye'de ise 8 Şubat 2021'de vizyona girecek.