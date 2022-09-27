ATİYE NAR FESTİVALİ’NDE SAHNE ALDI

HABER: NEDRET HOTUN

Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Nar Festivali’nde sahne aldı.

Daha önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında 'Bana Git de' filminin çekimleri için 1 hafta kalan Atiye, bu sefer Nar Festivali'nde sahneye çıkmak için yeniden geldi.

Evlerin damlarına, elektrik direklerine çıkan 30 bin kişinin katılım sağladığı festivalde sahne alan Atiye 'yeniden sizlerle beraber olmak çok güzel. Sinema filmi çekimlerinde 1 hafta burada kalmıştı. Çok güzel anılarım olmuştu. Şimdi de şarkılar söylemek için bir arada olmaktan mutluyum' dedi.