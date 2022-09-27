Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.305,61
ALTIN
973,76
DOLAR
18,50
STERLİN
19,96
EURO
17,82
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi 28...
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ATİYE NAR FESTİVALİ’NDE SAHNE ALDI

27 Eylül 2022 Salı 12:42
ATİYE NAR FESTİVALİ’NDE SAHNE ALDI

HABER: NEDRET HOTUN

Türk pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Nar Festivali’nde sahne aldı.

Daha önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında 'Bana Git de' filminin çekimleri için 1 hafta kalan Atiye, bu sefer Nar Festivali'nde sahneye çıkmak için yeniden geldi.

Evlerin damlarına, elektrik direklerine çıkan 30 bin kişinin katılım sağladığı festivalde sahne alan Atiye 'yeniden sizlerle beraber olmak çok güzel. Sinema filmi çekimlerinde 1 hafta burada kalmıştı. Çok güzel anılarım olmuştu. Şimdi de şarkılar söylemek için bir arada olmaktan mutluyum' dedi.

Anahtar Kelimeler:
ATİYE NAR FESTİVALİNDE SAHNE ALDI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ersoy: Öncelikli hedef maksimum sayıda insanımızı kültür ve sanatla buluşturmak
Bakan Ersoy: Öncelikli hedef maksimum sayıda insanımızı kültür ve sanatla buluşturmak
Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin lansmanı yapıldı
Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin lansmanı yapıldı
GENÇLİĞİN YENİ İDOLÜ DAVUT AKDOĞAN SÖYLEŞİ TURUNA HAZIRLANIYOR
GENÇLİĞİN YENİ İDOLÜ DAVUT AKDOĞAN SÖYLEŞİ TURUNA HAZIRLANIYOR
ŞARKILARINI 2500 RAKIMDA YAZIYOR
ŞARKILARINI 2500 RAKIMDA YAZIYOR
TÜRK MODACIYA ATİNA’DA ÖDÜL
TÜRK MODACIYA ATİNA’DA ÖDÜL
TANJU EKSEK’TEN YAZA VEDA
TANJU EKSEK’TEN YAZA VEDA
17. İSTANBUL BİENALİ PARALEL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA
17. İSTANBUL BİENALİ PARALEL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA
822 yıllık Büğdüz Mescidi'nin restorasyonu tamamlandı
822 yıllık Büğdüz Mescidi'nin restorasyonu tamamlandı
Bakan Yardımcısı Yavuz: Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale'ye imzasını attı
Bakan Yardımcısı Yavuz: Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale'ye imzasını attı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول