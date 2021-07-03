Atilla Çilingir’in yeni kitabı ‘TMT’ raflarda yerini alıyor

Atilla Çilingir’in yeni kitabı TMT, Bilgeoğuz Yayınlarından çıktı.

Kıbrıs Türkünün adadaki ölüm kalım mücadelesinde liderlik yapan bir yeraltı teşkilatının icraatlarını anlatan kitap raflarda yerini alıyor.

Atilla Çilingir’in Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ile birlikte hazırladığı kitap, 1957-1976 arasında adada yaşanan mucizevi direnişe liderlik yapan kahramanların hikayesini anlatıyor.

TMT, “Ölmek var, dönmek yok” (1957-1976

TMT’de görev alanlar, Türk Bayrağı ve Kuran’a el basarak, yürekten seslendirdikleri aşağıdaki andı içerek Mücahitliğe ve mücadeleye ilk adımlarını atmışlardır:

“Kıbrıs Türk’ünün yaşayış ve hürriyetine, malına, her türlü ananesine ve mukaddesatına, her nerede ve kimden olursa olsun, vaki olacak tecavüzlere karşı koymak için kendimi yüce Türk Ulusuna adadım. Gördüğümü, duyduğumu, hissettiklerimi ve bana emanet edilenleri hiç kimseye ifşa etmeyeceğime, ifşaatın ihanet sayılacağına ve cezasının ölüm olduğuna, verilecek cezayı seve seve kabul edeceğime namusum ve şerefim üzerine ant içerim.