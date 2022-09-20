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Atilla Çilingir’in yeni kitabı ‘Gece Yarısı Güneşi’ okurlarıyla buluştu

Atilla Çilingir’in ‘Gece Yarısı Güneşi’ adlı yeni kitabı okurlarıyla buluştu...

20 Eylül 2022 Salı 13:21
Atilla Çilingir’in yeni kitabı ‘Gece Yarısı Güneşi’ okurlarıyla buluştu

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Sarp Kıbrıs adasında cephe hattında görevli bir Türk Subayı, Sara ise aynı adada Birleşmiş Milletler BG’de görevli Finlandiyalı bir kadın subaydı.
Birbirlerini çılgıncasına seven bu iki genç; öylesine zorluklarla karşılaştılar, sevdaları uğruna öyle güçlükleri aştılar ki!
Hiçbir neden onları birbirlerinden vazgeçiremedi.
Okuyacağınız bu romanda kimi zaman onların sevdasını, kimi zaman da birbirlerine olan hasretin isyanını izleyeceksiniz.
Ama inanız ki, kitap sona erdiğinde; bu kitap da yaşanmış her ne varsa, hayatınızda yaşadığınız şeylerin bir benzeri olduğunu görecek, ‘’Gerçek sevgi işte budur’’ diyeceksiniz...
Gece Yarısı Güneşi Bilge Oğuz yayınları ile okurlarıyla buluştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Atilla ÇİLİNGİRGece Yarısı Güneşi
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