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Atilla Çilingir’in son kitabı ‘O GECE’ çıktı

Atilla Çilingir’in son kitabı ‘O GECE’ raflarda yerini aldı

Atilla Çilingir’in son kitabı ‘O GECE’ çıktı

Atilla Çilingir’in son kitabı ‘O GECE’ raflarda yerini aldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:41
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Atilla Çilingir’in son kitabı ‘O GECE’ çıktı

İSTANBUL / ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Atilla Çilingir’in son kitabı ‘O GECE’ raflarda yerini aldı. Atilla Çilingir’in roman türündeki kitabı Bilgeoğuz Yayınları’ndan çıktı. 224 sayfalık kitabın kapak tasarımını Ercan Portakal yaptı. Kitap raflarda yerini aldı. 

“Bu kitap; 44 yıl önce Kıbrıs’ta savaşın tam da orta yerinde, ‘hayatla-ölüm’ arasına sıkışıp kalan 187 Rum esirin özgürlüklerine nasıl kavuştuklarını anlatmaktadır. ‘O GECE’ onları hayata bağlayan ne yaşandıysa hepsi insancıl yüreklere dokunuş, her anı gerçektir. Savaşın tüm acımasızlıklarına, yaşadıkları onca acıya rağmen düşmanına dahi insanca davranmayı başaranların, nesiller boyunca anlatılacak hikâyesidir…”

Kitabımdan elde edilecek telif geliri ile yine güzel Anadolu’muzda kütüphanesi bulunmayan bir ilköğretim okulunda çocuklarımız için yeni bir kütüphane daha açmak gayretinde olacağım. (Daha önceki yıllarda da Van’ın Muradiye İlçesi Akbulak Köyü YBO’da bir BT sınıfı ile Samsun’un Tekkeköy İlçesinde bir kütüphane açmıştım. (Bk. www.atillacilingir.com))

‘O GECE’

Kıbrıs Meselesi ile ilgili belki yüzlerce kitap yayınlanmış, sizler de bunların birçoğunu okumuşsunuzdur. Bu kitap da bir Kıbrıs kitabıdır. Fakat bu güne kadar okuduklarınızdan çok farklı olduğunu hemen söyleyebilirim.  Bir kere, bu kitap sizi, istatistiki ve tarihi bilgilere boğmayacak bir romandır. Kıbrıs Barış Harekâtında bölük komutanı olan Üsteğmen Yıldırım’ın yaşadığı, içinde rol aldığı müthiş bir olayın üzerine kurgulanmıştır.  

Savaş sahneleri, gerçekten savaşı yaşayan birinin anlatabileceği şekilde çok canlı, çok açık verilmiş, savaşa katılanların ruh halleri tam bir gerçeklikle ifade edilmiştir.

Hiç bilmediğiniz yaşanmış gerçekler, askerlerin ve subayların psikolojileri, Kıbrıs Türk Mücahitleri ile olan ilişkiler, sade, yalın anlatılmış, abartıya hiç yer verilmeden olanlar tasvir edilmiş. 

Savaşın en şiddetli zamanında, esir edilen bir gurup Rum sivil, yaşlı erkek, kadın, genç kızlar ve çocuklarla bir bölük komutanı arasında yaşanan gerçekten ibretlik, gerçekten inanılması güç, fakat doğru bir olay tüm detayları ile okuyucuya sunulmuş, düşman, hatta savaşan iki millet arasında sıkışıp kalan esirler ile bölük komutanının kurduğu iletişim, dostluk; okuyucuyu derin derin düşündürecek ve gayri ihtiyari, “ insanlık ölmemiş “ dedirtecektir.

Kıbrıs’ın cehennemi sıcağı altında, mataralarında belki de dudaklarını ıslatabilecek kadar suları olan, aç ve susuz askerlerin,  susuzluktan ve açlıktan kıvranan esirlere yaklaşımı, onlara yardım edebilmek için yaptıkları fedakârlıklar, romanın ana konusunu oluşturmuş ve ne olacağı sorusu romanın sonuna kadar uzanarak sıkmadan merak duygusunu güçlendirmiştir.

Romanı üç kelime ile özetlemek istersek; SAVAŞ – ZAFER ve İNSANLIK diyebilirim. Galipler ile mağlupların ilişkileri, insanlık bandında buluşmaları ve savaşı insanlık anlayışının kazanması… Yarbay Arap Burhanettin’i, Üsteğmen Yıldırım’ı, Maria’sı, Stavros’u, Mücahitleri ve askerlerimiz ile bir bütün olan kahramanları zevkle okuyup merakla sonuna kadar takip edeceğinizden eminim. 

Bu Kıbrıs kitabını, diğer bütün Kıbrıs kitaplarından ayırt eden özellik, yukarıda kısa kısa sözünü ettiğim, savaş, zafer, insanlık ve bunların yarattığı duygu zenginliğidir. Okursanız, hele bu günlerde yok edilen kültürel değerlerimizi, bizim askerlerimizin savaşta bile nasıl yaşattıklarını görecek ve gurur duyacaksınız. Okumazsanız, bunlardan yoksun kalacağınız için kaybedeceğinizden adım gibi eminim…  

Hüseyin Adıgüzel

Bilgeoğuz Yayınları Ltd. Şti

Merkez: Alemdar Mah. Molla Fenari Sok.Nu:35/B Cağaloğlu/Fatih/İstanbul

Tel: (0212)  527 33 65/ 66 Belgegeçer: (0212)  527 33 64

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Anahtar Kelimeler:
Atilla ÇİLİNGİRO GeceKıbrıs
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