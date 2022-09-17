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Atatürk’ün Heykeli Pera Palas “Atatürk Müze Odası” nda…

17 Eylül 2022 Cumartesi 10:37
Atatürk’ün Heykeli Pera Palas “Atatürk Müze Odası” nda…

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

13 Eylül Salı akşamı, sanatçı Görkem Candan'a ait hiperrealist silikon Atatürk Heykeli'nin Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası’na yerleştirilmesini sağlayan, içlerinde Sayın Bedri Baykam, Ertan Özyiğit ve Gaye Donay’ın da bulunduğu 16 bağışçının, Leaderscxo kurucusu Cenk Dağcı’nın ve eserin sanatçısı Görkem Candan’ın katılımıyla aynı mekanda bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Ulu önderin Pera Palas Otel’ini ziyaretleri sırasında konakladığı 101 numaralı oda, onun en kritik dönemlerde ülke için büyük önem taşıyan kararları aldığı yer olarak da bilinmektedir. Mustafa Kemal’in doğumunun 100. yılında ise “Atatürk Müze Odası” haline getirilmiştir.

O günden bugüne binlerce turistin ve yerli halkın ilgisini çeken odaya, 2022 yılında,  Sanatçı Görkem Candan’ın eseri olan hiperrealist silikon Atatürk Heykeli’nin hediye edilmesi ve odaya kalıcı olarak yerleştirilmesi de bu nedenle büyük bir önem taşımakta ve gözlerimizi doldurmaktadır. 

Heykelin hemen yanında bulunan plakette, eserin hediye edildiği “Leadersxco Atatürk Balosu Mika-Der Gecesi 19 Mayıs 2022” isimli Cenk Dağcı’nın düzenlediği organizasyonda, Bedri Baykam’ın önerisiyle gerçekleştirilen bu güzel bağışı sağlayan isimlere yer verilmiş ve bu eserin sonsuza kadar Pera Palas Atatürk Müze Odası’nda sergileneceği belirtilmiştir. 

Bağışçıların isimleri: Sn. Cenk Dağcı, Sn. Nesrin Ercan, Sn. Bedri Baykam, Sn. Sibel Baykam, Sn. Ertan Özyiğit, Sn. Burkay Adalığ, Sn. Görkem Uludüz, Sn. Nilüfer Alaaddinoğlu, Sn. Orkun Baysan, Sn. Sevgi Ekiyor, Sn. Nadir Güllüoğlu, Sn. Serkan İlaldi, Sn. Nezihe Kılınç, Sn. Nurcan Kuzucan, Sn. Yeşim Oral ve Sn. İsmail Yorulmaz

Önce Vatan Gazetesi

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