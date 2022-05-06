Atatürk’ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin yer aldığı mektuplar müze envanterinde

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bir koleksiyonerden satın alınan 360'a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeleri envanterine kaydetti. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, belgeler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale cephesinde verdiği emirlerin de yer aldığı, kendi imzasını taşıyan mektupların bulunduğunu söyledi. Belgelerin, hizmete açılacak olan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi'nde sergileneceği belirtildi.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 3 yıl önce askeri kültür varlıklarının, ait olduğu topraklarda korunması ve sergilenmesi için 'Sahip Çıkalım' kampanyası başlattı. Bu kapsamda, Çanakkale Savaşları'na ait objeler bir yandan Alan Başkanlığı'na bağışlanmaya devam ederken, bir yandan da koleksiyonerlerin elindeki objeler satın alınıyor. Son olarak İstanbul'daki bir koleksiyonerden satın alınan 360'a yakın mektup, fotoğraf ve haritadan oluşan belgeler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne getirilerek, Alan Başkanlığı envanterine kaydedildi. Belgelerin, yakında hizmete açılacak olan Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi'nde sergileneceği belirtildi.



'BÜTÜN ARAŞTIRMACILARA CEVAP VEREBİLECEK BELGELER ELİMİZE ULAŞTI'



​Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Savaşlarıyla alakalı çok önemli belgelerin Alan Başkanlığı envanterine kaydedildiğini belirterek; şunları söyledi:



“Bunlar içerisinde en önemlileri Çanakkale'nin kahraman ve muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşlarının en önemli anlarında vermiş olduğu emirleri içeren, kendisinin imzası bulunan 3 mektup. Aynı zamanda Enver Paşa imzalı belgeler de elimize ulaştı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Savaşlarıyla ilgili bütün araştırmacılara cevap verebilecek orijinal, özgün ve içeriği çok geniş belgeler şu anda bizim envanterimizde yerini almaya başladı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'de çok özel bir tarihi binayı restore ederek, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Kütüphanesi haline getireceğiz. Her Çanakkale araştırmacısı, hangi konuda neyi merak ediyorsa bu belgelerden ulaşmış olacak."



Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bundan sonra da Çanakkale ile ilgili elinde bilgisi ve belgesi olan, savaş malzemesi olan herkesten Tarihi Alan Başkanlığına bunları ulaştırmalarını beklediklerini söyledi.