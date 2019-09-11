YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Türk milletinin büyük önderi ve dünya çapında da eşi az görülen bir deha sayılan Atatürk'ün sözlerinin şifrelerini bilmek ister misiniz? Birçoğunu bildiğimiz ama alt metninde yatan anlamları tam olarak anlayamadığımız sözlerinde Atatürk bizlere ne gibi görevler vermişti? Büyük bir askeri dehanın sözlerinde saklı emirler içerisinde 19 kodlu emirlerin önemi ve sırrı nedir?

Hüseyin Hakkı Kahveci'nin Milli Mücadele'nin yüzüncü yılına özel olarak hazırladığı Atatürk'ten Son Emir adlı kitabı ile bu başlıklara ışık tutmaya ve bu şifreleri anlatmaya çalışıyor.

Kitap’ın Arka Kapak Yazısı:

Atatürk’ün barış anlayışını İngiliz Büyükelçisi Loraine 10 Kasım 1942 tarihinde şu şekilde tanımlamaktadır: “Onun politikası barış, dostluk, uzlaşma politikasıydı. Komşuları olan diğer ülkelerin, yeni Türkiye Devleti’ni kabul etmeleri ve sınırlarına saygı göstermeleri koşulu ile de daima onun dış politikası savaş karşısında bir garanti idi...” Mustafa Kemal Atatürk’ün barışı koruma çabaları Venizelos tarafından da takdir edilmiş, hatta 12 Ocak 1934 tarihinde “Samimi barış arzusuyla dolu olduklarında, en derin farklılıklara sahip halkların bile tekrar yakınlaşabileceklerini gösteren bu yeniden birbirimize yakınlaşma faaliyeti hem iki ülke için hem de Yakındoğu’daki barışı sürdürmek için faydalı oldu. Barışı tesis etmek için yapılan bu paha biçilmez katkıyı gerçekleştiren kişi elbette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’dır...” diyerek onu Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermiştir.

Andrew Mango, “Her şeyden ötesi, o bir kurucudur, modern zamanların en büyük ulus kurucusudur, zaman ötesidir...” diyor onun için, yani zaman yolcusu.

Zaman yolcusu olduğu söylenen bir kişinin yüz yılda bir gelebileceğini söyleyen İngilizler az veya çok bir şeyler anlatmaya çalışmışlar. Hem de en büyük düşman gördükleri Atatürk adına bunları söylemiş olmaları bize her şeyi anlatmaya yetiyor.

Tesla’nın söylediği gibi evrenin tüm sırrı 9 rakamında ise kitabımızda tesadüf olmayan birçok bilgiyle karşılaşacaksınız. İkinci aşamada ise 19 rakamı ile ilgili bilgilerle...

Milli Mücadele’nin yüzüncü yılında Atatürk’ten bize aktarılan emirleri görmemiz ve uygulayıcısı olmamız gerekiyor.

Belçikalı yazar Daniel Dumoulin diyor ki:

“Türkiye, Atatürk’ü Tanrı’ya borçlusun. Geriye kalan her şeyi de Atatürk’e...”

Yazar Hakkında:

Hüseyin Hakkı Kahveci 19 Kasım 1972 İstanbul doğumlu olup doktora seviyesinde üniversite eğitimine sahip olarak profesyonel yazarlık yapmaktadır. Atabey Türk Ocakları kurucusu ve genel başkanı olmasının yanında Partisiz Atatürk ideolojisi ve doktrineri olup yayımlanmış sekiz adet kitabı vardır.

Dünya üniversiteleri ve seçkin üniversite kütüphanelerinde eserleri yer almaktadır.

İş hayatında ve yazarlık sürecinde yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam otuz konferans vermiştir.

European News Agency (Avrupa Haber Ajansı) Büyükelçi unvanlı International Passport of the Press (Uluslararası Basın Pasaportu) sahibi olup, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Uluslararası Pen Türkiye Yazarları üyesi olup profesyonel olarak yazarlık kariyerine devam etmektedir.