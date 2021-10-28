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“ASYA SARI''NIN İDDİALI PROJESİ, REAL”

Sesiyle ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken yetenekli sanatçı ''Asya Sarı''; bir süre önce yayınlamış olduğu "Kendini Sevenler Kulübü'' şarkısından sonra yeni projesi ''Real''i müzikseverlere buluşturarak sevenlerine yabancı şarkı sürprizi yaptı.

28 Ekim 2021 Perşembe 12:59
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“ASYA SARI''NIN İDDİALI PROJESİ, REAL”

AZİZ KARATAŞ

Küçük yaşlarda piyano dersleri almaya başlayan ve süregelen kabiliyetini uzun yıllar doğru alanlarda değerlendirerek müzik sektörüne merhaba diyen ''Asya Sarı''; Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı’nı kazanarak eğitimine devam etti.

Konservatuvara adım attığından bu yana küçük küçük şarkı denemeleri yapan ''Asya Sarı'', 11 yaşında şarkılarını yazmaya başladı. İlk başta bir oyun olarak gördüğü bu eylem onun için bir tutkuya dönüşmeye başladı. Konservatuvar hayatı boyunca bir yandan başarılı bir şekilde eğitimini sürdürürken, bir yandan da aldığı formal eğitimin dışına çıkarak kendi kendine besteler yaptı. Bu süre boyunca İdil Biret, Denis Kozukhin gibi önemli piyanistlerle de çalışma şansını yakaladı.

Başarılı eğitiminin sonunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano bölümünü iyi bir dereceyle bitirerek bir yandan Yüksek Lisans yapan ''Asya Sarı'', diğer yandan da ses prodüksiyon eğitimi alarak bestelerini profesyonel bir şekilde yayınlayabilmek için kendini geliştirmeye devam ediyor.

''Asya Sarı''nın yeni projesi ''Real'' Akustikhane Records etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!

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ASYA SARININ İDDİALI PROJESİReal
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