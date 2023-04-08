Astrolog Duygu Demir Bahardaki Değişimden Bahsetti

İSTANBUL- Bu yıl nisan ve mayıs aylarında yılın ilk tutulmalarını yaşanacağını aktaran Duygu Demir “20 Nisan tarihinde Koç burcunda, Koç- Terazi ekseninin ilk tutulması olarak, bir Güneş tutulması meydana gelecek. Hemen ardından 21’inde Merkür retrosu başlıyor ve retronun ortasında 5 Mayıs’ta Akrep – Boğa hattında, Akrep’teki son tutulmayı yaşayacağız. Geçtiğimiz iki yılı, yarım kalanlarıyla son bir kez yüzleşerek kapatacağız. Bu ikisinin bir arada yaşandığı geçiş dönemlerinde büyük değişimler ve sürprizler yaşamışız genelde.”

Dünya çapında baktığımızda ise aşağıdaki temalarda keskin olaylar yaşama ihtimalimiz yüksek:

• Yangınlar, aktif volkanlar, enerji, kuraklık, güneş patlamaları

• İtfaiyeciler, maden ocakları, demir çelik işleri

• Siyaset mağdurları, sansasyonlar

• Rütbesiz askerler, bir ülkenin savaş kapasitesi ve saldırganlığı, askerî mühimmat

• Saldırılar, saldırma, fethetme isteği, er ve erbaşlar

• Patlayıcılar, patlamalar, cam işleme ve cam sanayi

• Rekabete ve mücadeleye dayalı sporlar, sporcular

• El aletleri, iş makineleri

• Liderler, öncüler, kahramanlık yapanlar, kahramanlar

• Arabalar, araçlar, otomotiv sektörü, motorlu tüm taşıtlar, hız, ralli

• Ameliyatlar, operasyonlar, cerrahlar, beyin cerrahları

• Girişimcilik, bireysel girişimler, seri girişim yapan kişiler

Bu tutulmanın enerjisi haziran ve temmuz aylarında güçlü şekilde hissedilmeye devam edecek, çünkü sırasıyla önce Plüton, sonra ay düğümleri tutulma derecesine gelecek. 17 Temmuz’da Yengeç burcundaki yeni ay, önemli gelişmelere işaret ediyor.

HABER: SELÇUK BULUT