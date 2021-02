AŞKIN MASUMİYETİNE İNANDIRAN ÇİFT

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

‘Menajerimi Ara’ dizisinin yıldızları Deniz Can Aktas¸ (Barış) ve Ahsen Eroğlu (Dicle) Hello dergisine kapak oldu. Deniz Can Aktaş, "Ahsen'i ilk gördüğüm günden beri çok iyi anlaşıyoruz" diyerek itirafta bulundu.

Dizide izleyiciyi aşkın masumiyetine yeniden inandıran çiftin pozları sosyal medyada gündeme oturdu. Ahsen Eroğlu partneri Deniz Can Aktaş hakkında, "Tanıyabileceğiniz en efendi insanlardan biri Deniz Can, bana sağlıklı beslenmeyi öğretiyor bu günlerde. Karakterlerimizin de bizim de enerjimiz ilk günden beri çok güzel tuttu. Bu da bizi mutlu ediyor. Uzun sürecek bir arkadaşlığımızın olacağına inanıyorum. İkimiz de sporu çok seviyoruz ve çalışırken kendimizi rahat hissediyoruz" ifadelerini kullandı.