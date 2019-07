Aşk Yolunda Masallar Kartallar'da

İSTANBUL- 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14:00’de yazar Günay Menekşe’nin ‘’Aşk Yolunda Masallar’’ isimli kitabı resim sergisi ve masal anlatımı eşliğinde kitap kurtlarını, resim ve tiyatro severleri biraraya getirecek. Ressam Aygül Akmanova Okutan’ın ebru sanatı ile yaptığı kitabın masallarının sıradışı ve rengarenk resimlerinin yer alacağı serginin açılış kokteylinin ardından kitaptaki masallardan bir seçki masal anlatıcısı Özge Sarıkurt Saraç tarafından sahnelenecek. Masalları kendi yarattığı müzik eşliğinde canlandıran sanatçı anlatısıyla dinleyenleri büyüleyeceğe benziyor.

Kim demiş masallar çocuklar içindir diye. Aşk Yolunda Masallar erişkinlere hitap eden, şiirsel diliyle okuyucusunu farkındalık artırıcı içsel bir yolculuğa çıkaran ve bunu masal aracılığıyla yapan özgün bir kitap. New York’da yaşayan ve her fırsatta Türkiye’ye gelen yazar Günay Menekşe’nin deyimiyle kitap, masal dilinden bir tasavvuf ve kişisel gelişim kitabı. Masal Müzesinin geçmişten geleceğe akan masalsı atmosferindeki etkinlikte yazar okurları ile buluşup kitaplarını imzalıyor olacak. Eserinde “Aşk, tanrının üflediği ilk nefesle başlayan yolculuk. Aşk ki bütün masalların başlangıcı ve bütün masalların sonu. Ve yaşam tüm masalların anası ve en muhteşemi” diyen Günay Menekşe, hayatın da masal gibi yaşanabileceğini ve hayatta da her şeyin mümkün olduğunu anlatıyor. Onun için “Bir varmış ile bir yokmuş” arasında geçen insan ömrü masalsı bir farkındalık yolculuğu.

Aşk Yolunda Masallar’da yer alan her bir masalı okuyup çok seven ve içine doğan hislerle birer tablo yapan Ressam Aygül Akmanova Okutan da etkinlikte sanatseverlerle beraber olacak. Resimler 3-10 Ağustos tarihleri arasında bir hafta boyunca müzede sergilenmeye devam edecek.

Gözünüzü ve gönlünüzü açacak bu ücretsiz etkinliği kaçırmayın. Hatta ninelerinizi, dedelerinizi ve çocuklarınızı da getirin. Geçmişi geleceğe bağlamaya kadir masallar tam da içinde yaşadığınız anda sizi de içine alsın ve yaşamınıza dokunsun.

Haber: Elif Hayvalı