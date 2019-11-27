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Aşk İksiri prömiyerle geliyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin 'Aşk İksiri' komik operasını modern prömiyerle sahneye taşıyor.

Aşk İksiri prömiyerle geliyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin 'Aşk İksiri' komik operasını modern prömiyerle sahneye taşıyor.

27 Kasım 2019 Çarşamba 13:47
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Aşk İksiri prömiyerle geliyor

MERSİN - Dünya prömiyeri 1932 yılında Milano’da, Türkiye prömiyeri 1952 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde yapılan, İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin 'Aşk İksiri' komik operasını MDOB, 28 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00’de Kültür Merkezi Sahnesi’nde sahneleyecek.

Librettosu Felice Romani tarafından yazılan eserin rejisörlüğünü Yekta Kara, orkestra şefliğini Nezih Seçkin yapıyor. Eserin rejisör yardımcılığını Esra Tütüncüoğlu üstleniyor. Dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Şanda Zıpçı, ışık tasarımını Tarık Deniz’in yaptığı 2 perdelik 'Aşk İksiri' komik operasının koro şefliğini Anıl Aydın yürütüyor.

Eserde başlıca rolleri, Sevil Erçak Turgut, Funda Uyanık, Bülent Bezdüz, Baran Taner, Kazım Erdem Özdemir, Cengiz Sayın, Serkan Sevinç, Arda Aktar, Serkan Karagöz, Faik Mansuroğlu, Pınar Duygu Çınar, Gülin Dönmez ve Ceren Göğüş paylaşıyor.

Rejisör yardımcısı Esra Tütüncüoğlu, 5 haftalık bir hazırlık döneminin ardından sanatseverlerin karşısına çıkacaklarını belirterek, "Aşk İksiri operasını Yekta Kara rejisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla hazırladık. Oyunda yaklaşık 5 ana, 12 kişilik bir solist kadromuz var. Aralarında son derece değerli misafir sanatçılarımız var. Büyük moral ve motivasyonla 5 haftalık çalışma temposu ile eserimizi çıkarttık. Zorlu anlarımız olduğu gibi keyifli anlarımız da çok oldu. 2 perdelik oyunumuza tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.

Eserin kısa konusu, Napoli’de bir kafede garsonluk yapan Nemorino patronu Adina’ya aşık olur. Kafeye gelen Amerikan denizcilerden Yüzbaşı Belcore, Adina’ya ilgi göstermeye başlar ve bunun da karşılığını alır. Bunu gören Nemorino çılgına döner. Bu arada, Dulcamara adında bir şarlatan satıcı gelir. Her derde iyi geldiğini iddia ettiği iksirleriyle herkesi etkilemeyi başarır. Nemorino, Dulcamara’ ya tüm parasını vererek güya Adina’nın kendisine aşık olmasını sağlayacak aşk iksirini alır. Oysa Adina Belcore'nin evlenme teklifini kabul eder. Nemorino’nun Adina'ya ulaşması için artık karmaşık olaylar zincirinde yorucu bir yolculuk yapması gerekecektir.


 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mersin Devlet Opera Ve Balesiİtalyan Besteci Gaetano DonizettiAşk İksiri
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