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“Aşk-ı Derun” Lütfiye Özdemir

Ramada Asia Luxury Otel, Lütfiye Özdemir’in “Aşk-ı Derun” adlı Kişisel Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. 19 Nisan 2019 Cuma günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçının çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

“Aşk-ı Derun” Lütfiye Özdemir

Ramada Asia Luxury Otel, Lütfiye Özdemir’in “Aşk-ı Derun” adlı Kişisel Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. 19 Nisan 2019 Cuma günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçının çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

24 Nisan 2019 Çarşamba 19:29
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“Aşk-ı Derun” Lütfiye Özdemir

Ramada Asia Luxury Otel, Lütfiye Özdemir’in Aşk-ı Derun adlı Kişisel Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. 19 Nisan 2019 Cuma günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçının çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

Sergi açılış konuşmasını yapan sanatçı “Renk bir zevk ve duygu işidir. İnsanın söyleyecek bir şeyi olmalı. Yoksa olmaz. Her şeyden çok resmi sevmeyince insan ressam olamaz. Hem sonra mesleğin inceliklerini bilmek de yeterli değildir. Duygu ve çoşku da gerek. Bilim çok iyi ama bizim için imgelem daha da gereklidir” dedi ve sergi kokteylle devam etti.

Çok sayıda sergiye de katılmış olan sanatçının sergisi, 26 Nisan gününe kadar Ramada Asia Luxury Otel – Altunizade adresindeki galeride sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Lütfiye Köysüren Özdemir


Lütfiye Köysüren Özdemir; Bingöl de doğdu. 3 yaşındayken babasının işinden dolayı İstanbul’a yerleştiler. Resim ve Edebiyat eğitimi aldı. Liseden sonra evlendi iki erkek çocuk annesi. Çocuklarını yetiştirdikten sonra ara verdiği sanatına hızlı bir dönüş yaptı. Çeşitli sergi ve etkinliklere katıldı ve ödüller aldı. Bazı kuruluşların etkinliklerine eser bağışlayarak katkıda bulundu. İlk kişisel sergisini açtı. Bir çok sertifika ve başarı belgesine sahip olan sanatçı halen eğitim almaya devam ediyor. Resimlerini evinin salonun da zor şartlarda yapmaya çalışan şanatçı resim aşkını Aşk-ı Derun temalı sergisi ile sevenleriyle buluşturdu.

Önce Vatan Gazetesi

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Aşk-ı DerunLütfiye özdemirönce VatanZambak KarabaySergiRamada Asia Luxury OtelLütfiye Köysüren Özdemir
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