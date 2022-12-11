Asırlık mayalarla ekmek yapıyorlar 

İSTANBUL (DHA)

Tarihi 1800'lü yıllara kadar uzanan asırlık ekmek mayaları, Fırıncılık ve Pastacılık Okulu'nun ekşi maya bankasından çıkıp kursiyerlerin eğitiminde kullanılıyor.

En eskisi 1809 tarihli Gümüşhane mayasının da aralarında bulunduğu mayalarla, ekmek ve pasta yapmanın tüm inceliklerini öğrenen kursiyerler, meslek sahibi oluyor. Ekşi mayalarla hazırlanan ekmeklerle beslenmenin faydaları ise saymakla bitmiyor. Okulun Eğitim Merkezleri Müdürü Deniz Dindar, "Çok iyi firmalardan akademik yapıdaki oluşumlara kadar birçok kurum bizden maya talebinde bulunuyor" dedi.

Gümüşhane, Tokat, Bolu, Trabzon gibi şehirlerin asırlık ekşi mayaları, İBB'ye bağlı Enstitü İstanbul İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu'ndaki ekşi maya bankasında 7 yıldır hem korunuyor hem eğitimlerde kullanılıyor.