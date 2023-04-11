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Aşık Yunus Türbesi'nde çevre düzenlemesi tamamlandı

Bursa'da, Yıldırım Belediyesince binaların arasından kurtarılarak gün ışığına çıkarılan Aşık Yunus Türbesi'ndeki çevre düzenlemesi çalışması sona erdi.

11 Nisan 2023 Salı 16:36
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Aşık Yunus Türbesi'nde çevre düzenlemesi tamamlandı

BURSA AA- Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesi, Niyazi Mısri tarafından bulunup 1700'lü yıllarda Yedekçi Ali Efendi'nin inşa ettiği ve zamanla tahrip olan türbe ve mescitten kalan Aşık Yunus'un kabrini görünür hale getirdi.

Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'nde kamulaştırma çalışmaları tamamlanıp yıkımların gerçekleştirildiği türbe alanında çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin önemli değerleri arasında yer alan Aşık Yunus ve beraberindeki iki kişinin ebedi istirahatgahlarının, bölgede yapılan yıkımlarla meydana çıkarıldığını belirtti.

Yeşil Külliyesi ile Emirsultan Külliyesi arasındaki bir noktada bulunan, Emir Sultan Hazretleri'nin dervişi olarak bilinen sufi şair Aşık Yunus'un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesinin dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebildiğini anımsatan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak türbenin etrafını açmak için bir çalışma başlattık. Türbeyi ortaya çıkarmak için gerekli kamulaştırmaları yapıp yıkım işlemini tamamladık. Ekiplerimiz türbenin etrafındaki peyzaj çalışmalarını tamamladı." ifadesini kullandı.

AA

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