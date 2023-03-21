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Aşık Veysel vefatının 50. yılında Sivas'ta mezarı başında anıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. yılında, doğum yeri Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

21 Mart 2023 Salı 15:36
Aşık Veysel vefatının 50. yılında Sivas'ta mezarı başında anıldı
Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, anma programında yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.
Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı dolayısıyla 2023'ün UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını anımsatan Öztürk, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandığını hatırlattı.

Öztürk, Aşık Veysel'in tüm dünyaya mal olmuş önemli bir ozan olduğunu vurgulayarak, "Çok zorlu bir hayat yaşamış. 7 yaşından itibaren gözleri görmemiş, birçok ıstırabı yaşamış ama buna rağmen gönül gözüyle görebilmiş, yazabilmiş, eserler bırakabilmiş büyük bir şair, halk edebiyatçısı ve düşünürdür. Aşık Veysel eserlerinde her daim birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, doğa sevgisine önem vermiş ve buna yönelik şiirler ve türküler yazmıştır. Aşık Veysel, vatan, ülke ve Türk milletine sevgisi üst düzeyde olan bir vatan evladıdır." dedi.

Veysel'in torunlarından Rüstem Şatıroğlu ise dedesiyle 11 yaşına kadar beraber yaşadığını anlatarak, "Dedem çok şakacı ve esprili kişiliğe sahipti. Aşık Veysel'in torunu olmak, hem büyük bir onur hem büyük bir sevinç hem de büyük bir sorumluluktur. İnsan, böyle insanların yanı başında olunca o olağanüstü kişiliği tam anlayıp, algılayamaz. Kaybedince ne büyük bir kaynaktan yoksun kaldığımı anladım." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aşık Veysel'in mezarına karanfil bırakıldı. Ozanın kabri başındaki anma programının ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler, Aşık Veysel Müzesi'ni gezdi.

Anma programına, Şarkışla Kaymakam Vekili Muhammed Taha Büyükserin, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, sanatçılar, kurum müdürleri, Aşık Veysel'in torunları Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kızı Hayriye Özer ve köy sakinleri katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aşık Veysel Şatıroğlu
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