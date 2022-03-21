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Aşık Veysel, vefatının 49'uncu yılında mezarı başında anıldı

21 Mart 2022 Pazartesi 12:01
Aşık Veysel, vefatının 49'uncu yılında mezarı başında anıldı

SİVAS - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49'uncu yıl dönümünde, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.

İlçeye bağlı Sivrialan köyünde, bugün müze olarak kullanılan evinde, 21 Mart 1973'te yaşamını yitiren ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 49'uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Şatıroğlu'nun mezarı başında düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, sanatçı Mustafa Özarslan, kurum müdürleri, Aşık Veysel'in torunları Sebahattin Şatıroğlu, Burçak Keçeci, Cevriye Keçeci ve köy sakinleri katıldı. Törende Aşık Veysel için dua edilerek, mezarına karanfil bırakıldı.

'AŞIK VEYSEL'İ HER ZAMAN HATIRLIYORUZ'

Anma töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "49 yıl sonra burada bir anma etkinliği düzenliyoruz. İşte sebebi hayatta izler bırakmak, çağlar aşan eserler bırakabilmektir. Medeniyetimizin ruhunda, mayasında aşk vardır. Dolayısıyla bu mayaya hizmet edenler hiçbir zaman unutulmaz. İşte biz de onu söylediği gibi 'Dostlar beni hatırlasın' diyoruz ve dostları olarak Aşık Veysel'i her zaman hatırlıyoruz ve ona sahip çıkıyoruz. Aşık Veysel, ozanlar diyarı Sivas'ın bilinirliği evrensel çapta olan, seneye de UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edilmesine vesile olan kişidir. Bizler de onun fikirlerinden yola çıkarak, onun rehberliğinde bir araya geleceğiz ve daha çok bu vatana hizmet edeceğiz" dedi. 

'DEDEM BİR DERYAYDI'

Aşık Veysel'in torunu Burçak Keçeci ise, "Dedemi 49'uncu ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Dedem bir deryaydı. Bu deryanın içerisinde vatan, insan sevgisi, birlik beraberliği, doğa sevgisi ve çalışkanlığı vardı. Yaşamı boyunca türkülerinde gelecek kuşaklara bu temel kavramları aktarmış ve öğütlerde bulunmuştur. Bu öğütler ışığında dostları onu asla unutmayacak ve kalbinde yaşatacaktır" diye konuştu.

Anma töreninin ardından Aşık Veysel'in ölümünden sonra köyde müzeye dönüştürülen evi ziyaret edildi. Ünlü ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze, ziyaretçi akınına uğradı. Müzede en çok ilgiyi ise Aşık Veysel'in bal mumundan yapılan heykeli gördü. Müze içinde bulunan salonda ayrıca Mustafa Özarslan tarafından Aşık Veysel'in türküleri seslendirildi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Göldere ise Aşık Veysel'in türkülerini anlatan gösteri sundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aşık VeyselVefatının 49uncu Yılı
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