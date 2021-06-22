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Artemis’in izinde

11’İNCİ RESİM SERGİSİNİ EFES MÜZESİNDE AÇACAK

22 Haziran 2021 Salı 23:32
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Artemis’in izinde

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İzmir Selçuk’ta Efes Müzesi Hikmet GÜRÇAY Sergi Salonunda sergilenecek olan Resim Sanatçısı Mürüvvet DURAK’ın “Artemis’in İzinde” temalı kişisel resim sergisi 28 Haziran -  9 Temmuz 2021 tarihleri arasında görülebilir. Mürüvvet Durak 1981 yılında Isparta Senirkent ilçesinde doğdu. 1999 yılında Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünden mezun olan sanatçı. 2004 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde egitmini tamamlamıştır. 2000li yıllar Anadolu’da çeşitli şehirlerde  etnik araştırmalar yaparak, konseptini Semboller ve Nazarlıklar ile belirleyen Durak. Yerelden evrensele tüm geçmiş kültürlerin sembolik, mistik kültürel değerlerine özgü öğeleri kullanarak, kendi özgün yorumuyla eserleleri, bir çok sanat severlerin beğenisini almıştır. Son dönemlerde Anadolu Efsaneleri ve öğeleri‘ni resimlerine taşıyan Sanatçı, Kültürel Miraslar adı altında farklı imge ve tekniklerle sanat üslubuyla dikkat çekiyor. Anadolu kültürünü batı kültürüyle sentezleyerek, semboller, nazarlıklar konseptini estetik bir dille modernize ederek, sanat’ını gelenekten geleceğe, yerelden evrensele taşıyan Mürüvvet Durak Artemis’in İzinde adlı sergisi kendisinin kişisel 11 inci sergisi olacak.  

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Anahtar Kelimeler:
ArtemisResim SergisiEfes Müzesi
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