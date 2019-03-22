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Art ON İstanbul sanatçılarının ‘Crossroads 6’ Sergisi İKÜSAG’da

İşledikleri konulara yaklaşımları ve malzemeleri farklı kullanış tarzlarıyla öne çıkan Art ON İstanbul’un beş sanatçısı, eserlerini ‘Crossroads 6 - Art ON İstanbul’ sergisi ile İKÜSAG’da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Art ON İstanbul sanatçılarının ‘Crossroads 6’ Sergisi İKÜSAG’da

İşledikleri konulara yaklaşımları ve malzemeleri farklı kullanış tarzlarıyla öne çıkan Art ON İstanbul’un beş sanatçısı, eserlerini ‘Crossroads 6 - Art ON İstanbul’ sergisi ile İKÜSAG’da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

22 Mart 2019 Cuma 12:11
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Art ON İstanbul sanatçılarının ‘Crossroads 6’ Sergisi İKÜSAG’da

İSTANBUL - İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) 2018-2019 sanat sezonunun altıncı sergisinde, Art ON İstanbul tarafından temsil edilen Ahmet Çerkez, Evren Sungur, Oddviz, Olcay Kuş ve Olgu Ülkenciler’in eserlerinden oluşan seçkiye ev sahipliği yapıyor. Beş sanatçının eserlerinden oluşan ‘Crossroads 6 - Art ON İstanbul’ adlı karma sergi, 27 Mart Çarşamba günü İKÜ Ataköy yerleşkesinde açılacak.

Sergi, konsantre oldukları konular ve malzemeye farklı yaklaşım biçimleriyle özgün çizgilerini ortaya koyan beş ayrı sanatçının eserlerini, üretim biçimlerinin ayırt edici şekilde gözlemlendiği bir yerleştirme ile bir araya getiriyor. Kolaj, fotogrametri, stencil baskı, fotoğraf transferi ve yağlı boya gibi farklı tekniklerde üretilen işler, sanatçıların fikirlerini dönüştürmek için kullandıkları yöntem çeşitliliğini gözlemleme olanağı sunuyor. 

Art ON İstanbul sanatçılarından Ahmet Çerkez, ham tuval bezine aktardığı pas lekeleri, fotoğraflar ve sade ifade biçiminin yanı sıra kısıtlı renk paleti ve asgari müdahale ile eserlerini oluşturuyor. İzleyicilerin eserlerdeki kopuk hikayeleri kendi bilinçdışı ile birleştirmeye devam ettiği eserlerinde Evren Sungur ise kompozisyonlarını oluşturduğu beden parçaları, deforme portreler ve birbiriyle bağlantılı imgeleraracılığıyla toplumun varoluşsal sorununu gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Çağrı Taşkın, Erdal İnci ve Serkan Kaptan’dan oluşan Oddviz sanatçı inisiyatifi, fotogrametri tekniği ile çektikleri fotoğrafları, sanal yerleştirmelere dönüştürdükleri ‘Envanter’ serisinden ‘Manhattan’ ve ‘Krezberg 2’ isimli eserleriyle sergide yer alıyorlar. Kendi metaforları ile metropol yaşamındaki değişim ve hareketliliğe odaklanan Olcay Kuşda, resimlerinde sokağın ritmini üst üste katmanlar halinde kurguluyor vestencil baskı, sprey boya, gazete ve tipografi ile günlük malzemeleri kullanıyor. Seri halinde oluşturduğu işlerine düşünsel bir zemin seçen Olgu Ülkenciler ise geometrik elemanlar, motifler ve tipografi gibi grafik unsurlarla oluşturduğu resimlerini, hizmet ettiği düşüncenin eleştirel aksına göre renk ve teknik uyarlama ile geliştiriyor.

Yaklaşık 14 eserin yer alacağı ‘Crossroads 6 - Art ON İstanbul’ sergisi, 17 Nisan Çarşamba gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Art ON İstanbul SanatçılarıCrossroads 6İKÜSAG
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