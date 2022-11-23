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Art & More Sanat Galerisi Akaretler'de Açıldı

Çağdaş sanat eserleri ile adını duyuran Mimar Zeynep Didem Bardakçı, sanatsal alanlardaki yeni ve son derece çarpıcı özgün eserlerini Akaretler'de bu gün açılan Art&MoreGallery'de sanatseverlerle buluşturuyor.

23 Kasım 2022 Çarşamba 11:34
Art & More Sanat Galerisi Akaretler'de Açıldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Heykel ve tablo alanlarında birbirinden çarpıcı çağdaş eserlerin sergilenmeye başlandığı Art&More Sanat Galerisi 23 Kasım Çarşamba günü de Zeyn's Cell daveti ile iş, sanat ve cemiyet hayatının sanatseverlerini ağırlayacak.

Disiplinler arası çalışmalara imza atan Mimar Heykeltraş ve Ressam Zeynep Didem Bardakçı, sanat ve tasarım yolculuğunu Art & More Sanat Galerisinde sürdürüyor. Florence Institute of Design'da tasarım ve sanat tarihi üzerine eğitim alan Mimar Ressam Zeynep Didem Bardakçı, yaratma tutkusu ile çağdaş sanat eserleri kategorisinde adını yurtdışında da duyuran çağdaş Türk sanatçısı, Kasım ayının ilk haftasında BJK Plaza'da açtığı özel sergisi ile de büyük ilgi gördü. Yurtdışı mimari projelerde de eserlerine sıklıkla yer verilen sanatçının yeni eserleri Akaretler'deki Art&More Galeri'de gezip görülebilir.

Birçok farklı disiplini Art&More çatısı altında harmanlayarak sanatseverlerle buluşturan sanatçı, galerisinde zanaatın ve tasarımın dokunabildiği her alanda limitli sayıda özel parçalar çalışarak; tablolar, rölyefler, heykeller ve heykelsi mobilyaları sanatseverlerin beğenisine sunuyor.
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Art&More Sanat GalerisiAkaretlerZeynep Didem BardakçıMimar Zeynep Didem BardakçıZeyns Cell
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