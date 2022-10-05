Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.464,32
ALTIN
1.024,03
DOLAR
18,58
STERLİN
21,23
EURO
18,50
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi...
İstanbul Atlas Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Araştırma...
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ARKADAŞININ PORTRESİNİ MÜZEYE KOYAN İLK RESSAM: YUSUF TARIM

İnsanın özeli ile geneli arasında ince bir çizgi olan kapı ve pencere resimleriyle tanınan ressam Yusuf Tarım ani bir şeklilde kalp krizi geçirip hayatını kaybeden arkadaşı Hayri Birinci’nin portresini yapıp müzeye koydu. Sanatçı duygularını şöyle ifade etti;

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:58
ARKADAŞININ PORTRESİNİ MÜZEYE KOYAN İLK RESSAM: YUSUF TARIM

NEDRET HOTUN

‘Yıllar önce Manisa’da maliye okuyan bir arkadaşım olmuştu Hayri Birinci adında. Tarih ve sanata düşkün bu maliyeci çocuk İstanbul’u avucunun içi gibi biliyor, radyo programları hazırlıyordu. Benden biraz gençti, İstanbul sergilerimde buluşur, dostluğumuzu pekişirtirirdik. Yakın zamanda kalp krizinden öldüğü haberini aldım. Çok duygulandım.

Sonra Erkan Geniş tarafından düzenlenen resim ve sanat çalıştayına Bartın’a çağrıldım. Bartın Belediye Başkanlığı tarafından açılacak Bartın Müzesi’ne resim yapmam istendi. Bartın’a gidince aklıma ‘Hayri’yi bir şekilde bu müzeye koymalıyım’ fikri geldi. Yine kapı yaptım, kapıya da Hayri’nin portresini çizdim. Müzeye konulacak resimlerin içine koydum. 

Arkadaşının portresini müzeye koyan ilk ressam

Sanatçı ‘Bir ressamın arkadaşını müzeye koyması belki de ilk kez yapılan bir çalışmadır’ dedi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın önderliğinde açılacak müzede duygusal anlar yaşandığını ifade eden sanatçı, Hayri Birinci’nin kardeşi Serap Birinci’nin resim önünde bütün gün ağladını dile getirdi. 

Çalışmalarını aktif olarak Bodrum’daki (Atölye Yusuf Tarım) galerisinde sürdüren sanatçı kapı ve pencereleri resimleriyle ölümsüzleştirip adeta belgeliyor. 

(**Özel Haber**Özel Haber)

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ARKADAŞININ PORTRESİNİ MÜZEYE KOYAN İLK RESSAM: YUSUF TARIMNEDRET HOTUNönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİSİ’DEN GÜMÜŞTEPE’YE SERGİSİ
MİSİ’DEN GÜMÜŞTEPE’YE SERGİSİ
“SHINE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“SHINE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
"Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz"
"Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz"
Yeşim Kale Art Gallery - “İnsandaki Kainat”
Yeşim Kale Art Gallery - “İnsandaki Kainat”
Adana Lezzet Festivali'ne sayılı günler kala oteller doldu
Adana Lezzet Festivali'ne sayılı günler kala oteller doldu
Altın Portakal'da ilk film gösterimi 'Bir Umut'
Altın Portakal'da ilk film gösterimi 'Bir Umut'
Atilla Çilingir’in yeni kitabı çıktı
Atilla Çilingir’in yeni kitabı çıktı
Murat Kaya’dan bir kahramanlık hikâyesi: Gayalı-Yüzyıllık Emanet
Murat Kaya’dan bir kahramanlık hikâyesi: Gayalı-Yüzyıllık Emanet
Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Ceren Özdemir Sanat Fonu Bağış Sergisi düzenledi
Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Ceren Özdemir Sanat Fonu Bağış Sergisi düzenledi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول