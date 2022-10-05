ARKADAŞININ PORTRESİNİ MÜZEYE KOYAN İLK RESSAM: YUSUF TARIM

NEDRET HOTUN

‘Yıllar önce Manisa’da maliye okuyan bir arkadaşım olmuştu Hayri Birinci adında. Tarih ve sanata düşkün bu maliyeci çocuk İstanbul’u avucunun içi gibi biliyor, radyo programları hazırlıyordu. Benden biraz gençti, İstanbul sergilerimde buluşur, dostluğumuzu pekişirtirirdik. Yakın zamanda kalp krizinden öldüğü haberini aldım. Çok duygulandım.

Sonra Erkan Geniş tarafından düzenlenen resim ve sanat çalıştayına Bartın’a çağrıldım. Bartın Belediye Başkanlığı tarafından açılacak Bartın Müzesi’ne resim yapmam istendi. Bartın’a gidince aklıma ‘Hayri’yi bir şekilde bu müzeye koymalıyım’ fikri geldi. Yine kapı yaptım, kapıya da Hayri’nin portresini çizdim. Müzeye konulacak resimlerin içine koydum.

Arkadaşının portresini müzeye koyan ilk ressam

Sanatçı ‘Bir ressamın arkadaşını müzeye koyması belki de ilk kez yapılan bir çalışmadır’ dedi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın önderliğinde açılacak müzede duygusal anlar yaşandığını ifade eden sanatçı, Hayri Birinci’nin kardeşi Serap Birinci’nin resim önünde bütün gün ağladını dile getirdi.

Çalışmalarını aktif olarak Bodrum’daki (Atölye Yusuf Tarım) galerisinde sürdüren sanatçı kapı ve pencereleri resimleriyle ölümsüzleştirip adeta belgeliyor.

(**Özel Haber**Özel Haber)