Arezou Behrang “İz Bırakan Kadınlar”...

ZAMBAK KARABAY
İSTANBUL
Düzenlenen kokteylle açılan sergide, sanat camiasından farklı katılımcılar Oyuncu-Yazar Nurcan Elver, Gülsüm Öz, İlknur Yaylımateş, Betül Eren, Nalan İncekara ve Pınarbaşı da kitaplarının tanıtımını yaptılar.
Sergi, 17 Mart’a kadar Kadıköy Sineması Kültür ve Sanat Galerisi’nde 14:00– 21:00 saatleri arası sanatseverlerce gezilebilecek.
Arezou Behrang, 1970 İran Tebriz doğumlu. Tebriz Azad Üniversitesi Grafik ve Görsel Bölümü mezunu. Önceleri yağlı boya çalıştıktan sonra, sulu boya üzerinde çalışmaya başladı. Zamanla tekniğini geliştirip portre üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. 2014’ ten sonra çalışmalarına Türkiye’de devam etmeye başladı. Sanatçı “Eserlerimi meydana getirirken son derece ayrıntıcı yaklaşım göstermeme rağmen, içimdeki özgürlük tutkum dışarı taşıp kendinden izler bırakıyor “ diyor...
Önce Vatan Gazetesi