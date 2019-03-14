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Arezou Behrang “İz Bırakan Kadınlar”...

14. Uluslararası  Marmaris Kadın Sanat Festivali memleketi Marmaris’ten çıkıp İstanbul’a geldi. Kadıköy Sineması Kültür ve Sanat Galerisi, Arezou Behrang ‘ın “İz Bırakan Kadınlar” adlı portre resim sergisine ev sahipliği yapıyor.  

Arezou Behrang “İz Bırakan Kadınlar”...

14. Uluslararası  Marmaris Kadın Sanat Festivali memleketi Marmaris’ten çıkıp İstanbul’a geldi. Kadıköy Sineması Kültür ve Sanat Galerisi, Arezou Behrang ‘ın “İz Bırakan Kadınlar” adlı portre resim sergisine ev sahipliği yapıyor.  

14 Mart 2019 Perşembe 19:55
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Arezou Behrang “İz Bırakan Kadınlar”...

ZAMBAK KARABAY

   

    

   

İSTANBUL

Düzenlenen kokteylle açılan sergide, sanat camiasından farklı katılımcılar Oyuncu-Yazar Nurcan Elver, Gülsüm Öz, İlknur Yaylımateş, Betül Eren, Nalan İncekara ve Pınarbaşı da kitaplarının tanıtımını yaptılar.

  

Sergi, 17 Mart’a kadar Kadıköy Sineması Kültür  ve Sanat Galerisi’nde  14:00– 21:00 saatleri arası sanatseverlerce gezilebilecek.

Arezou Behrang, 1970 İran Tebriz doğumlu. Tebriz Azad Üniversitesi Grafik ve Görsel Bölümü mezunu. Önceleri yağlı boya çalıştıktan sonra, sulu boya üzerinde çalışmaya başladı. Zamanla tekniğini geliştirip portre üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. 2014’ ten sonra çalışmalarına Türkiye’de devam etmeye başladı. Sanatçı “Eserlerimi meydana getirirken son derece ayrıntıcı yaklaşım göstermeme rağmen, içimdeki özgürlük tutkum dışarı taşıp kendinden izler bırakıyor “ diyor...

Önce Vatan Gazetesi

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