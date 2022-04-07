AREV VAKFI 2022 YARDIM GECESİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İlk olarak misafirlerine selamlama konuşmasını yapmak için “Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar” kürsüye çıktı. Özetle; “Ardahan Eğitim Vakfı” olarak pandemi sürecinde çocuklara hediye ettikleri tabletleri ve yardımları aktardı ve bu yılki hedefleri olan Ardahan’a bir vakıf okulu kazandırma projesine deyindi. İlk olarak etüt sınıfları ile başlayıp mümkün olursa bir vakıf okulunu Ardahan’a kazandırmayı amaçladıklarının müjdesini verdi.

Konuşmacılar arasında bulunan “AREV Yüksek İstişare Kurulu Bşk. ve Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk”; Ardahan’ın eğitimde tıpkı onların çocukluk ve gençlik dönemlerindeki gibi yeniden öncü ve ileri olmasını arzu ettiklerini, Ardahan’a, AREV’e ve bölge çocuklarına her zaman destek olacağını söyledi. Yardımların toplandığı gecede Başak Gayrimenkul’ün sahibi olduğu öğrenilem iş insanı Nihat Angışan Tekirdağ’da merkezi bir konumda, 300 m2’lik,130 bin Tl değerinde bir arsa bağışı yaptı.Nihat Angışan’ın pandemi öncesinde onlarca çocuğa burs verdiği gelecekte ki hedefinin de yüzlerce çocuğa burs vermek olduğu öğrenildi.

Geceye; Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni, AREV Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Doğan Şentürk, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Erhan Öztürk, Ardahan Beld Bşk Faruk Demir, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Bşk. Çetin Demirci, Köprülü Bld Bşk Yücel Akkoç, Şişli Bld Bşk Muammer Keskin, Bakırköy Bld Bşk Bülent Kerimoğlu, Esenyurt Bld Bşk Kemal Deniz Bozkurt, Ardahan Eski Milletvekili Saffet Kaya, Ardahan Eski Milletvekili Ensar öğüt, Akp Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Iğdır Spor Kulüp Bşk ve İş adamı Cantürk Alagöz, Gazeteci Ali haydar fırat, Digicom Grup Yön. Kur. Başkanı, İş Adamı, Eski Kars Ardahan Iğdır Vakfı Başkanı Sabri yiğit, Başak Gayrimenkul Nihat Angışan, Ataşehir Belediye Bşk.Yardımcısı Orhan Çerkez, İş Adamları; İmdat Tatar,Halis Görken,Gazi Karakurtgibi Ardahan’ın ileri gelen isimleri katıldı.