Arda Murat Akdağ Komiser serisiyle TÜYAP’ta okuyucusuyla buluşacak... 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tiyatro sevdalısı olan Akdağ’ın yazdığı, 3 kitaptan oluşan Komiser serisi, Q Yayınları tarafından yayınlandı. Senarist; öykü ve tiyatro oyun yazarı olan ve yazarlığının yanı sıra tiyatro ve sinema yönetmeni olan Akdağ’ın sahnelenmiş onlarca oyunu ve gösterime girmiş sinema filmleri var. Şimdi de, polisiye türüne “Komiser” serisiyle merhaba diyen Arda Murat Akdağ’ın kaleminden; suçun, gizemin, ihtirasın ve insan psikolojisinin anatomisini okuyacaksınız.

Komiser-1 (Gizem Sitesi)

İhtiras bir komiserin yakaladığı en büyük ipucudur.

***

Mesleğine âşık genç bir komiser,

Birbirini takip eden seri hırsızlık vakaları,

Çözülemeyen sırlar, sonuçsuz kalan sorgulamalar, göz altıları,

Sinirden ve stresten deliye dönmüş gözler, titreyen bacak sendromları,

Görevden alınan komiserler…

Hiç beklenmeyen bir anda olaya el koyan Komiser Kenan, kıvrak zekâsıyla düğümleri çözebilecek mi?

Komiser-2 (Cinayet Mahallesi)

Her cinayet bir başka cinayete gebedir.

***

Komiser Kenan, bu sefer büyük bir seri cinayet vakasıyla karşı karşıyadır.

Mahalle eskisi gibi sakin bir kenar mahallesi olmaktan çıkmış, “Cinnet Mahallesi”ne dönüşmüştür. Öldürülen genç sevgililerden sonra mahallenin meczubu da ölü bulunur ve cinayet serisi hız kesmeden devam eder. Cinayet failleri kadar Kenan Komiser’in tüyler ürpertip kan donduran cinayet serisinde kıvrak zekâsını nasıl kullanacağı da merak konusudur.

Komiser 3 (Izdırap Apartmanı)

Bir annenin gözlerindeki nefret, en riskli operasyondan daha tehlikelidir.

***

Her şey yolunda giderken Kenan Komiser, seri bir çocuk kaçırma vakasıyla karşı karşıya kalır.

Sevgilisi Funda ile evleneceği hafta üst üste çocuklar kaçırılmaya başlar ve bu çocuklar arasında Asım Başkomiser’in kızı da vardır.

Çözülemeyen sırlar, kaçırılan çocuklar, satılan organlar… Bu sefer düğün arifesinde olan Komiser Kenan’ın işi hiç de kolay olacağa benzemiyor. Bu sefer bütün operasyon, bir annenin gözlerindeki çığlıkla başlıyor.