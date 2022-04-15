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Araştırmacı-Yazar Kamile Özdemir'in yeni kitabı çıktı

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15 Nisan 2022 Cuma 17:15
Araştırmacı-Yazar Kamile Özdemir'in yeni kitabı çıktı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Önce Vatan Gazetemizin köşe yazarlarından, Araştırmacı gazeteci yazar Kamile Özdemir’in 4. Kitabı “Kalplerin Işığı” adlı kitabı okuyucuların istifadesine sunuldu.

3 yıl aradan sonra 18 ay zaman zarfı içinde, yaptığı kitap çalışmasıyla yeni bir eser ve 4. Kitabını, kitap okurlarına kazandırdı. Liman Yayınevi tarafından basılan “Kalplerin Işığı – Kur’an-Kerim’den İnciler” adlı eserin bütün online satış noktalarından, kitabevlerinden temin edilebileceği kaydedildi.

Yazar Kamile Özdemir, yeni kitabının piyasaya çıkmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Günlük yaşantımızda Kur’an-ı Kerim’i kendimize rehber etmediğimiz sürece, kör, topal ve sağır yaşamaya mahkûm oluruz. Şunu unutmayalım ki, kişiyi karanlıktan aydınlığa götürecek ve kötü amellerden kurtaracak olan Kur’an-ı Kerim’i hafızalarda değil, hayat yaşantımıza kattığımızda bir anlam kazanacaktır.

Bir varız, bir yokuz… O daima var olandır.  

Yeni bir kitabı sizlerle buluşturmanın heyecanı içindeyim. 18 ay zaman zarfı içinde, üzerinde çalışma yaptığım kitabımız sıcağı sıcağına raflarda yerini aldı. Bir yazar için en mutlu an bu olsa gerek” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Araştırmacı YazarKamile ÖzdemirKalplerin Işığı
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