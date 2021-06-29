ARAMİS KALAY’IN KİŞİSEL SERGİSİ AMERİKA’DA AZİZ SANCAR TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE AÇILDI

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Fotoğraf sanatçısı Aramis Kalay'ın 14. Kişisel sergisi "Streetwise İstanbul", Amerikalı yazar Meghan Nuttall Sayres'in metinleri eşliğinde, ABD Kuzey Carolina'da kuruculuğunu Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Aziz Sancar ve eşi Gwen Sancar'ın yaptığı Chapel Hill şehrindeki Sancar Türk Kültür ve Topluluk Merkezi'nde açıldı. Sergi 22 Ağustos 2021 tarihine kadar görülebilir.

İstanbul’un sokaklarında “Ötekini Kendi Gibi Görme” fikrinden yola çıkarak hazırlanan sergi, insan hikâyelerinin fotoğraflarından oluşuyor. Projenin ilk tohumlarını 1985’den beri birçok kez Türkiye’ye gelen Meghan Nuttall Sayres attı.

“Streetwise İstanbul” sergisi, İstanbullu fotoğrafçı Aramis Kalay ile Amerikalı yazar Meghan Nuttall Sayres’in halktan insanların sözleri ve görüntülerini içeriyor. Alıntılar ve anekdotlarla sokak satıcıları, zanaatkarlar, metro müzisyenleri ve diğerlerinin gönüllerinden ve zihinlerinden geçenlerden ipuçları sunuyor.

İlk kişisel sergisini Paris’te açan Aramis Kalay İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya gibi birçok şehirde fotoğraflarını sergiledi. Fransa Ulusal Kitaplık (Bibliotheque National de France) fotoğraf koleksiyonuna “Gölgeler” konulu 21 eseri alınan Kalay, Amerika’daki ilk sergisini aynı proje ile Spoken şehrindeki Saranac Art Project galerisinde açmıştı. Kalay ve Sayres'in bir araya gelmesi ise "Güneştekin Sanat Merkezi"nin uluslararası sergiler koordinatörlüğünü yürüten ortak arkadaşları Deniz Aral aracılığı ile gerçekleşti. İstanbul sokaklarında yapılan bu çalışmaya Alara ve Tuana Çelik çevirmenlik yaparak katkıda bulundular.

"Streetwise İstanbul" ekibi üç yıla yayılan bir sürede İstanbul Boğazı'nın iki yakasındaki mahalleleri keşfederken İstanbul sakinleri hakkında geniş bilgiler edindiler. Aramis Kalay ve Meghan Nuttall Sayres bu serginin ABD ve Avrupa'nın birçok şehrinde gösterilerek Batılıların, Yakın ve Ortadoğu'da yaşayan insanlara karşı oluşan önyargıların aşılması umudundalar.

Sergi 20 Haziran - 22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Chapel Hill şehrindeki (Kuzey Carolina/ABD) SANCAR TÜRK KÜLTÜR VE TOPLULUK MERKEZİ sergi salonunda ziyaret edilebilir.

Bilgi için: Aramis Kalay [email protected] Meghan Nuttall Sayres [email protected]