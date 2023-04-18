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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Şekeronya" oyununu sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, "Şekeronya" isimli müzikli oyunu minik sanatseverlerle buluşturacak.

18 Nisan 2023 Salı 11:28
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Şekeronya" oyununu sahneleyecek

ANTALYA AA- Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Ergüven'in yazdığı ve müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eser, Fatih Şanal tarafından sahneye koyuluyor.

Eserin dekor tasarımı Ömer Gündüz, kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Özkan imzası taşıyor.

Oyunda, ülkesinden kaçan, Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesinin anlatılıyor.

Eserde, "Fırıldak"ı Sinem Seçil Baddal, "Zeytin"i Betül Uzunoğlu Oruç, "Tombiş"i Enis Ok, "Karabaş"ı Ercan Uğur, "Kırmızı Başlıklı Kız"ı Müge Yıldıran, "Kurt"u Yalçın Ünsal, "Soprano Horoz"u Meriç Karataş, "Büyücü"yü Müge Günaydın canlandıracak.

Antalya DOB bale sanatçılarının danslarıyla eşlik edeceği eser, 23 Nisan saat 14.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Si Şekeronya
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